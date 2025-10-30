Nejextrémnější Mercedes-AMG GT už testuje na okruhu. V8 se nezbavil
Novinka navazuje na limitovanou GT Track Series, zůstává u vidlicového osmiválce a přidává radikální aerodynamiku. Zkušební jízdy na trati mají potvrdit, že úpravy podvozku i rozložení hmotnosti posunou hranice rychlosti a přítlaku.
Mercedes-AMG si v roce 2022 k 55. narozeninám nadělil limitovanou sérii 55 okruhových vozů postavených na základě AMG GT Black Series generace C190. Aby bylo jasné, kam od počátku vůz patří, získal přívlastek Track Series. Po třech letech automobilka vyjíždí na první ostré kilometry v reálném prostředí závodních okruhů s novou generací.
Ta nese označení AMG GT Track Sport, což ukazuje na fakt, že novinka chce svého předchůdce přerůst ve všech ohledech. Zatímco závodní speciály série GT2 a GT3 jsou postavené dle konkrétních regulí, tady mají inženýři volné ruce, zejména co se týče hmotnosti a výkonu.
Když jsme u výkonu, AMG neprozradilo nic o finálních hodnotách. Pouze potvrdilo, že GT Track Sport zůstává věrné vidlicovému osmiválci. Připomeňme si, že předešlé AMG GT Track Series mělo čtyřlitr s dvojitým přeplňováním naladěný na 540 kW a 850 Nm s tím, že točivý moment putoval na zadní kola skrz šestirychlostní sekvenční převodovku.
O vstupu do finální fáze vývoje podalo AMG zprávu v létě, ale nyní poprvé vidíme maskovaný prototyp kroutit ostrá kola na trati. Cílem je nejen ověřit laboratorní předpoklady v praxi, ale také hledat fyzikální a dynamické limity vozu a v závěru je ještě o kus posunout.
V tomto duchu se tým zaměřil na optimalizaci zatím maskované karoserie. Ta působí na první pohled uhlazeným dojmem. Otázkou ale je, co všechno kamufláž skrývá. Přední nárazník má větší počet menších nasávacích otvorů, nevidíme „žábry“ na předních blatnících a maskování je nalepené i na zadním okně, takže ve finále jej může nahradit lehký kryt s integrovanou kamerou.
AMG nás naopak nenechává nahlédnout na zadní difuzor, ale nelze přehlédnout obří spoiler s tzv. „labutími držáky“. V tomto provedení funguje jako obrácené křídlo letadla — čím více vzduchu proudí ve spodní části, tím větší je podtlak nad ním, takže s rostoucí rychlostí se zvyšuje celkový přítlak zadní nápravy. Pro větší efekt směřuje vzduch do jeho spodní části prodloužená hrana víka kufru.
Jestli půjde o čistě okruhovou záležitost, nebo zda v omezeném množství získá homologaci pro běžný provoz, zůstává otázkou. Spíš, ale s běžnou registrační značkou nepočítejte.
Zdroje: Car and Driver, Carscoops, Mercedes-AMG, Sportscar365