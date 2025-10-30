Nejslavnější mercedes ze dřeva zabral roky práce. Může být váš
Kdysi byl nejrychlejším silničním autem planety, dnes je perlou každé sbírky aut. Francouzský truhlář si ho postavil ze dřeva a ikonické dveře neopomněl.
Takzvaná racčí křídla místo klasických dveří dostal Mercedes-Benz 300 SL ne kvůli stylu, ale kvůli svému prostorovému rámu a z něj pramenících velmi vysokých prahů, což znemožnilo instalaci klasických dveří. I díky nim se z něj však stala ikona.
Nejeden zájemce, který ale nemůže investovat miliony eur do originálu, si tak staví repliku. Patří k nim i francouzský stolař Rémi Le Forestier. Má za sebou spoustu práce i pro významné lidi, např. vyrobil stůl pro Donalda Trumpa a doručil ho do jeho rezidence v Mar-a-Lago. Právě ten si jednu repliku stvořil z materiálu sobě nejbližšího – ze dřeva. Pojmenoval ji La Belle Castelle a nejde jen o výstavní kousek – vůz skutečně jezdí.
Technickým základem je šasi Mercedesu-Benz E 300, což znamená zážehový řadový šestiválec, stejně jako u originálu. Vůz je plně funkční včetně křídlových dveří, jeho dynamika je však stínem původního 300 SL W198 – zvládne rychlost jen 80 km/h. A s největší pravděpodobností – nevidíme registrační značky – taky nesmí na silnice.
Inspirací byly Le Forestierovi vozy jako Hispano Suiza H6C „Tulipwood“ Torpedo, vůz z roku 1924, který se v roce 2022 prodal za 9,245 milionu dolarů (tehdejším kurzem 226,5 milionu korun) či dřevěná, rovněž plně pojízdná „kachna“, tedy Citroën 2CV, rovněž francouzského truhláře Michela Robillarda, který změnil majitele v roce 2023 za 211 tisíc eur (tehdejším kurzem téměř 5 milionů korun).
Také Le Forestier chce svůj výtvor, jehož stavba zabrala dva roky a pět tisíc hodin práce, prodat v aukci, a to u stejného domu – Rouillac – který prodal onu kachnu. Jeho vyvolávací cena však je úplně v jiných sférách – 15 tisíc eur, tedy 365 tisíc korun.
Důvod, proč nemíří až tak vysoko, je nasnadě – zatímco ona hispano suiza měla karoserii z mahagonu kvůli úspoře hmotnosti a „kachna“ byla zpracovaná tak, že byla k nerozeznání od originálu, v případě Le Forestierova 300 SL to tak úplně neplatí. Samozřejmě, jsou tu všechny designové prvky, jako lišty nad koly, zakulacená záď nebo již zmíněné nahoru otvírané dveře, ale všechno je tak nějak jinak. Výsledek skutečně připomíná 300 SL, ale že by to bylo jedna ku jedné, se zrovna říci nedá.
Přesto, za vozem stojí spousta práce a nezbývá než autorovi a jeho týmu přát, aby se prodal za co nejvíce peněz. Chcete-li aukci sledovat či dokonce přihodit, datum konání je 16. listopadu, tedy za zhruba dva týdny.
