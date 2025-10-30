Honda ukázala nový elektromobil s dojezdem až téměř 500 kilometrů. Dočkáme se ho i v Česku?
Japonci na domácím autosalonu představili koncept dostupného elektromobilu s velmi slušným dojezdem. Určen bude hlavně pro domácí trh a Indii, globální ambice ovšem také nepopírá.
Honda je v rámci elektromobility zatím zdrženlivější. Její malý a velmi roztomilý model e na evropském trhu velkou díru neudělal, byť byl svým designem a vnějšími zpětnými zrcátky v podobě dvojice kamer nesmírně zajímavý. Japonci to proto zkoušejí znova. A zřejmě i lépe.
Na probíhajícím autosalonu v Tokiu Honda ukázala novinku, která opět nese zajímavý název. Honda 0 α (neboli alfa) je sice podle vyjádření automobilky stále prototypem, k sériové podobě má ovšem vůz velmi blízko. Jedná se o pomyslnou vstupní bránu do elektrické modelové řady 0. Ta se veřejnosti pořádně ukázala letos v Las Vegas v rámci veletrhu elektroniky CES, přičemž prvními vlaštovkami se staly avantgardní vozy s klínovitým designem připomínajícím 70. a 80. léta minulého století.
V porovnání s nimi je 0 α menší, takže bude i dostupnější. Ostatně Honda s prodejem vedle domácího Japonska počítá také v rozvíjející se Indii, kde stále vládnou zejména levné vozy. Dostane se ovšem i na další trhy, velmi pravděpodobně včetně Evropy, potažmo Česka.
Na technické údaje je automobilka skoupá, přesto se dá očekávat, že i základní elektromobil bude stát na platformě větších sourozenců, kterou sdílejí s modelem Afeela EV, jež Honda vyvinula spolu se společností Sony.
I v tomhle případě je design inspirován hranami, přičemž zaujme například masivní zadní sloupek C, na která navazuje záď se světelným podpisem ve tvaru písmene U.
V praxi můžeme očekávat systémy pro autonomní jízdu stupně 3, který zvládá jízdu bez zapojení řidiče, ten však musí být nachystán na zásah do řízení v časovém limitu, který stanoví výrobce. Díky velmi subtilnímu akumulátoru nebude podlaha tak vysoko jako u jiných elektromobilů, kapacita baterie by pak měla stačit až na více než 480 kilometrů.
Líbilo by se vám takové SUV i u nás? Podělte se s námi v diskuzi.
Zdroj: Honda a Carscoops, foto a video: Honda