Vlna Kei se valí do Evropy. Malá Honda Super-N sem dorazí už příští rok
Minivozy třídy kei už možná nebudou jen japonskou specialitou. EU prosazuje iniciativu malých elektromobilů. Británie jedná s Toyotou o sériovém FT-Me a Honda do Evropy příští rok přivede nový elektrický model, který se v maskované podobě ukázal v Goodwoodu.
Zatímco dříve byly minivozy třídy Kei hlavně japonskou záležitostí, nyní se zdá, že tento segment pronikne i do Evropy. Již dříve vyslovila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen podporu plánu „Small Affordable Cars Initiative“, tedy iniciativě na rozšíření cenově dostupných malých vozů v Evropě. Cílem je konkurovat levným vozům z Číny a nadále pokračovat v dekarbonizaci Evropy.
Průkopníkem této ideje bude pravděpodobně Velká Británie, byť již v EU není. Tamní vláda momentálně diskutuje o proveditelnosti a rentabilitě spuštění výroby sériového modelu na bázi prototypu FT-Me s Toyotou a Univerzitou v Derby. Záměr má podpořit příspěvek z fondu Drive 35 vyčleněný na stimulaci přechodu automobilek k elektromobilitě. Produkce by pak probíhala vedle modelu Corolla v továrně Burnaston v hrabství Derbyshire.
Nyní to vypadá, že Toyota nebude jedinou značkou zkoumající životaschopnost minivozů v Británii, potažmo Evropě. Druhou automobilkou je Honda, která na tokijském veletrhu Japan Mobility Show vystavila studii dynamicky laděného hatchbacku Super-N Prototype. V zamaskované podobě ji bylo možné vidět i na festivalu rychlosti v Goodwoodu. Novinka má potvrzenou sériovou produkci s globálním zaměřením a právě Velká Británie byla zvolena pro průzkum životaschopnosti v Evropě. A to zřejmě proto, že má v elektromobilitě silnou pozici a Honda si nemusí lámat hlavu s levostranným řízením.
Vůz je založený na nejmenší platformě kei vozů N a svým designem cílí na mladé publikum. Láká je mohutnými nárazníky, klenutými blatníky a LED světly zasazenými do masky s tmavým podkladem. Stejně stylová je také záď s čirými světly a černým víkem kufru.
Jednoduchý interiér definuje dvouramenný volant a palubní využívající horizontální linie. Digitální přístrojový štít doplňuje kompaktní dotykový infotainment, zatímco ovládání klimatizace má plně tlačítkovou sestavu. Na malém středovém tunelu se nachází voliče „převodovky“ a volby jízdních režimů.
Automobilka zatím nezveřejnila detaily týkající se pohonného ústrojí. Pouze víme, že má mít režim Boost pro maximální využití výkonu. Dojem ze sportovní jízdy umocní simulované řazení doprovázené akustickou kulisou.
Momentálně nejblíže mu je sériová Honda N-VAN e:, využívající elektromotor s výkonem 39 až 47 kW v závislosti na provedení. Energii čerpá z 29,6kWh li-ionové baterie s dojezdem 245 km. Nabíjení je možné prostřednictvím 6 kW AC wallboxu nebo 50 kW DC stanice.
Zdroj: Honda I foto a video: Honda