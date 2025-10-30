Mitsubishi představilo koncept Elevance. Vezme vás i kempovat
Mitsubishi se pochlubilo velkým plug-in hybridním SUV se třemi řadami sedadel a neobvykle luxusním interiérem. Patří k němu i speciálně navržený přívěs pro glamping.
Koncept Elevance, který značka Mitsubishi představila na Japan Mobility Show, má ztělesňovat filozofii luxusního kempování. Karoserie navazuje na již známý designový jazyk, tentokrát v minimalističtější podobě. Přední část doplňují úzké LED světlomety, boční profil zvýrazňuje prosklená kabina s plynulým přechodem do blatníků a zadní světla tvoří celoplošný světelný pás.
Kabina nabízí tři řady sedadel a zcela rovnou podlahu. Přední sedadla lze otočit dozadu, čímž vznikne prostor připomínající obývací pokoj. Palubní deska je jednoduchá, potažená stejným materiálem jako sedadla, a po celé šířce ji protíná soustava tří displejů.
Další obrazovka je umístěna přímo ve volantu. Volič jízdních režimů (Eco, Auto, Tarmac, Gravel, Snow, Mud, Power) je doplněn o asistenta s umělou inteligencí, který pomáhá zvolit optimální nastavení podle aktuální situace.
Plug-in, čtyřkolka a přívěs
Koncept pohání plug-in hybridní ústrojí kombinující spalovací motor „kompatibilní s uhlíkově neutrálním palivem“ - ovšem na tom není nic zas tak speciálního syntetický benzín může spalovat jakýkoliv zážehový motor - a čtyři elektromotory. Ty zajišťují pohon všech kol prostřednictvím systému Super-All Wheel Control (S-AWC).
Výkonové údaje Mitsubishi zatím neprozradilo, ale slibuje vysoký komfort i schopnost zvládat náročný terén. Vůz má také baterii o údajně velké - ale rovněž neznámé - kapacitě, která by měla zajistit dostatek energie pro delší pobyt mimo civilizaci.
Součástí prezentace byl i speciálně navržený obytný přívěs s vyšší světlou výškou a většími koly. Uvnitř se nachází dvoulůžko, úložné prostory, malá kuchyňka, ambientní osvětlení a dokonce sprcha. Vše v duchu minimalistického sci-fi stylu, který ladí s vozem. Tak co na tuto novou vizi slavné značky říkáte vy?
zdroj info, foto, videa: Mitsubishi