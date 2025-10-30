Lexus LS se možná vrátí i jako stylové zvýšené kupé
Jak by mohla vypadat příští generace modelu LS, která není MPV, ukázal koncept v rámci výstavy Japan Mobility Show 2025. Z dosavadních modelů LS toho věru mnoho nezbývá.
Lexus LS je historicky nejdůležitějším modelem značky. Původní LS 400 bylo zároveň tím úplně prvním lexusem, jakkoliv mu v roce 1989 sekundoval plebejský model ES, který byl převlečenou Toyotou Camry. Na rozdíl od LS 400 tak měl poháněná přední kola a motor uložený napříč.
Zatím poslední generace označená písmeny LS se vyrábí od roku 2017 do současnosti, přičemž před pěti lety vůz dostal modernizaci. Nyní je už veřejným tajemstvím, že se brzy odebere do zaslouženého důchodu.
Na jeho místo mělo nastoupit luxusní MPV, ovšem veletrh Japan Mobility Show ukazuje, že by nemuselo být jediné. Automobilka tam představila koncept velkého SUV se sníženou linií střechy. Některými detaily trochu připomíná Ferrari Purosangue. Ačkoli svažující se linie střechy může vést k domněnce, že končí zadními dveřmi, koncept ve skutečnosti nabízí i překvapivě objemný zavazadelník.
Zadní čelo karoserie umí sjet dolů a odhalí podlahu zavazadlového prostoru, která se automaticky vysouvá ven pro usnadnění nakládání zavazadel. Přední boční dveře se otevírají po směru jízdy, zadní protisměrně, podobně jako ve čtyřdveřových vozech Rolls-Royce. Zajímavě působí také výrazný boční prolis, který rovněž připomíná některá ferrari.
Kabina je stejně futuristická jako exteriér. Palubní deska se vyznačuje dvojicí obrazovek před řidičem, řazených z části nad sebou a částečně za sebou. Volant připomíná knipl starého letadla či ovladač kontroléru prvních elektrických lokomotiv. Přirozeně však v mnohem futurističtější podobě. To už ale známe z modernizované Toyoty bZ4X, kde podobný volant navazuje na elektroimpulzní řízení.
Zajímavě působí tmavé čalounění sedadla řidiče, což kontrastuje se zbytkem. Sedadla mají bezpečnostní pásy na nosné kostře, což je běžné hlavně u aut bez středního sloupku, který tady však nechybí. Pohled z ptačí perspektivy ukazuje, že koncept je až šestimístný.
Lexus popisuje koncept LS Coupé jako něco, co „odpovídá na přání mít ze všeho to nejlepší“. Marketingový trik pokračuje: „Schopnost objevit dualitu – auto, které je stejně zábavné pro řidiče jako pro spolujezdce. Rovnováha rozporů, která byla vždy silnou stránkou Lexusu.“
Není jasné, zda se koncept vyvine v sériový model. Přesto je stále pravděpodobnější, že se název LS rozšíří do celé řady modelů, a to kromě dříve představeného šestikolového MPV i na produkční verzi tohoto modelu. Doufejme, že tradiční karosářský styl sedan nezůstane pozadu.
Zdroj info, foto, videa: Lexus