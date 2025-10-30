Corolla, jakou svět neviděl. Nový koncept rodinné toyoty boří konvence
Příští generace Toyoty Corolla může být výrazným odklonem od tradic. Koncept, který ji předpovídá, v mnoha směrech šokuje, pohlížíme-li na něj jako na nástupce konzervativního rodinného auta nižší střední třídy.
Toyota Corolla byla po mnoho let nejprodávanějším autem světa a celkem se jí vyrobilo přes 50 milionů kusů, protože bez zbytečných příkras plnila to, co od ní zákazníci očekávali. Současná dvanáctá generace už tomu designu dala trochu víc – až tolik, že je to dnes sedm let, co se představila, a pořád působí velmi moderně. Automobilka však nespí a na tokijském autosalonu představila koncept generace třinácté.
Řekneme to rovnou – kdyby u něj nebyly popisky „Corolla“, nevěřili bychom, že jde o nástupce současného hatchbacku a kombi. Je totiž revolucí, a to jak po stránce designu, tak i interiéru nebo koncepce. „Znovu vynalezneme nejprodávanější auto historie,“ nechal se na autosalonu slyšet designér Lance Scott.
Zvenčí zaujme klínovitý a skoro až jednoprostorový profil, který by mohl napovídat, že půjde o elektromobil. Takový pohon bude v nabídce, ale spalovací motory, ať už samotné či s hybridní technikou, nebudou chybět.
„Budete si moci vybrat pohonné ústrojí, ale nebude to kompromis po stránce prostoru, stylu či funkčnosti,“ řekl Scott. Důvod, proč bude hnacích systémů více, je v tom, že „corolla je auto pro většinu, ale“ všichni členové této většiny nechtějí to samé, vysvětlil dále designér. „Mobilita pro všechny byla součást naší značky od začátku. Uvědomili jsme si, že ‚všichni‘, to opravdu znamená každý jednotlivec,“ dodal.
Na otázku britského magazínu Autocar, zda je koncept realistickým předobrazem produkční corolly, odpověděl Scott nadějně: „Když bude na výstavě pozitivní reakce, proč ne? Není mimo reálný svět, je uvěřitelný.“ Nedávná auta, jako Aygo X Prologue, Sport Crossover nebo Urban Crossover se do showroomů dostala jen s malými odlišnostmi oproti konceptům, takže by nebylo s podivem, kdyby příští corolla opravdu vypadala zhruba takto.
Jestli to bude pro její zákazníky dobře, či nikoliv, ukáže až čas. Odklon od současné corolly je opravdu velký i v interiéru, kde je – dle současných kontroverzních trendů – jen velmi málo fyzických ovladačů. Patří k nim volič převodovky na plovoucí středové konzoli, která nese také prostor pro odložení mobilu, v produkční verzi pravděpodobně s nejméně jednou bezdrátovou nabíječkou.
Zajímavé je, že vůz nemá centrální displej, nýbrž jen přístrojový štít a displej pro spolujezdce. Ovládání klimatizace trůní na malém dotykovém panelu za volantem na jedné straně, na druhé to vypadá na ovládání sedačky a zrcátek. Samozřejmostí jsou také ovládací prvky na ramenech volantu.
Zrovna ovládací prvky tak dost možná dojdou v cestě od stádia konceptu do sériové výroby značných změn. Přesněji řečeno, doufáme v to, protože od tlačítkové – a díky tomu příjemně ergonomické – současné corolly by k tomuto byl skok naprosto extrémní.
Kdy bychom novou generaci corolly mohli očekávat, zatím není jasné, automobilka byla na tyto informace skoupá. Vzhledem k tomu, že příští rok bude ta současná slavit osm let, by na sebe nástupce už nemusel nechat dlouho čekat.
