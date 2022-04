Rozhovor s Emersonem Fittipaldim: Proč se u nás říká jezdíš jako Fittipaldi

Jen málo automobilových závodníků se stalo za svého života tak celosvětově populárními, jako se to už padesát let daří našemu hostovi. Rozhovor s ním jsme ani nemohli začít jinak.

Víte, že se tady v Česku obdivně říká „jezdíš jako Fittipaldi“?

Ano, vím. Jenom doufám, že adresát téhle pochvaly pak nenabourá Každopádně je to fantastické, vnímám to jako poctu.

V závodění pokračují vaše děti i vnoučata. Máte radost, že jméno Fittipaldi z motorsportu jen tak nezmizí?

Samozřejmě. I můj otec by z toho měl velkou radost, protože se závoděním začal. Kromě mě v tom pokračoval také můj bratr. Teď se motorsportu věnuje třeba můj vnuk Enzo, který závodí ve formuli 2 v Charouzově týmu. Antonín ho má rád, protože Enzo je do motorsportu velmi zapálený.

Loňský Enzův karambol v Džiddě začátkem prosince vás musel pořádně vyděsit…

Byl jsem přímo u toho! Stál jsem na terase nad tratí ve chvíli, kdy se střetli s Pourchairovým vozem. Ten byl o několik desítek metrů před Enzem, ale zůstal stát na startu a Enzo do něj narazil. Zvuk byl děsivý. Naštěstí zafungovalo bezpečné šasi. Poranil si nohu, ale přežil.

Byl jste zklamaný, že váš další vnuk Pietro nedostal místo u Haasu poté, co byl vyhozen Nikita Mazepin?

Ano, mrzelo mě to, ale takové prostě bylo týmové rozhodnutí. Majitel stáje Gene Haas se rozhodl pro Kevina Magnussena, což je zkušený závodník a dobře zná celý tým. Kevina mám rád a stejně tak i jeho otce, oba jsou skvělí piloti.

Jan Magnussen se stal populárním zásluhou dlouholetého působení u Corvette Racing v závodech Le Mans a USA…

Přesně tak. Obecně bych řekl, že z Dánska pochází řada skvělých jezdců. Dalším je třeba Tom Kristensen, který vyhrál devětkrát Le Mans. Ve Skandinávii vyrostla řada skvělých závodníků ve všech možných disciplínách.

Svět motorů 15/2022

Mluvíme o vaší rodině, což nás přivádí i k aktuální situaci na Ukrajině. Je pravda, že odtamtud pocházela vaše matka, která se jmenovala Wojciechowska?

Je to pravda. Proto jsem velmi smutný z toho, co se tam teď děje, čím Ukrajinci procházejí. Něco podobného už potkalo moji maminku i babičku, když odcházely z Ukrajiny po první světové válce. Nakonec se dostaly až do Brazílie, ale neuměly jazyk, neznaly zemi. Proto musely začít úplně nový život.

Víte o tom, že byste stále měl na Ukrajině příbuzné?

Ztratili jsme veškeré kontakty. Velká část mé rodiny i s babičkou a dědečkem odešla do Kanady. Děda se rozešel s dalšími sourozenci a už vzájemně nikdy nenavázali kontakty. Když se po první válce dostali na východě k moci komunisté, moje babička musela se všemi utéct na jediném voze, taženém dvěma koňmi. Vezla na něm své čtyři děti, moje maminka byla nejstarší ze sourozenců, bylo jí sedm let. Tři mladší bratři byli pět, čtyři a tři roky staří. Dědeček se mezitím musel schovávat, protože byl členem carské armády. Pokud by ho komunisté našli, hned by ho zabili. Dva měsíce takto cestovali do Hamburku. Babička vařila dětem polévku z trávy, protože neměli jídlo. Dnes si pustím zprávy o Ukrajině v televizi a to, co vidím, je mi z toho velmi smutno.

Jak byste popsal svůj vztah k České republice?

Ten trvá už dlouho. Znal jsem jednoho Čecha, který mi dělal týmového manažera, když jsem byl mladý. Sám býval závodníkem a neustále sledoval moji kariéru, velmi mi pomohl v začátcích. Seznámili jsme se v Brazílii na přelomu padesátých a šedesátých let, jmenoval se Mirek Polák. I když jsem pak závodil ve formuli 1, neustále jsme zůstávali v kontaktu. Byl to velký gentleman.

S vozy Lotus postavenými Colinem Chapmanem jste získal jeden ze svých dvou titulů mistra světa. Jak na něj vzpomínáte?

Ve své době to byl nejlepší konstruktér závodních vozů. Byl to letecký inženýr a vždy se snažil mít náskok před ostatními. Pro mě osobně byl velkým mentorem, pět let mě školil. Bylo fantastické mít možnost učit se od něj, a navíc na mě byl moc hodný. Byly to pro něj těžké časy, v té době přišel o několik pilotů. Posledním byl v roce 1970 Jochen Rindt.

Byl Chapman člověkem bez emocí?

Colin byl velmi emocionální člověk. Měl vřelé srdce a byl skvělou lidskou bytostí. Jednou mi řekl, že nechce, abychom se stali příliš blízkými přáteli, protože by pro něj bylo příliš těžké přijít o mě. Nejtěžší ztrátou pro něj totiž byla smrt Jima Clarka. Jim pro něj byl jako vlastní syn. Skutečně mezi sebou měli takový vztah. Proto nechtěl, abych se stal jeho blízkým přítelem – ze strachu z další ztráty.

Bál jste se o život, když jste závodil v královně motorsportu sedmdesátých let?

Když jsem přijel do depa, zajímal jsem se jen o závodní vozy a rychlou jízdu s nimi. Sice to bylo pošetilé, ale na nebezpečí jsem neměl čas pomyslet. Takové myšlenky často přišly až po závodě. Tehdy jsme se začínali bavit o tom, jak můžeme zlepšit bezpečnost tratí, jak vylepšit přilby. Zdravotnické zázemí bylo špatné.

Je pravdou, že jste byl prvním jezdcem, který začal jezdit na závody s vlastním lékařem?

Podepsal jsem mu speciální dokument, díky kterému bych v případě nehody byl čistě v jeho moci. Jen on měl rozhodovat o tom, že v případě poranění mozku mě mají nechat transportovat do Anglie. S popáleninami do Německa. Se zlomeninami do Švýcarska. Tato dohoda stála u počátků snahy zlepšovat bezpečnostní zázemí okruhů. Jezdci tenkrát umírali i proto, že na okruzích byly třeba jen zdravotní sestry, ne doktoři.

Když jsme u těchto smutných témat, jak byste popsal Ayrtona Sennu?

Znal jsem ho už od chvíle, když začal závodit v motokárách. Měl na sebe vysoké nároky. Řídil závodní vůz na samém limitu takovým způsobem, jaký nepředváděl nikdo jiný. Byl jsem rodinným přítelem Sennových. Pamatuji si, jak Ayrton jezdil s motokárou na Interlagosu, když mu bylo čtrnáct let. Přišel potom do boxů a já na něj volal: ‚Ayrtone, pojď sem, pojď blíž.‘ Chvíli to ale trvalo, býval stydlivý. Nakonec ale touto cestou poprvé přičichl k formuli 1. Rád také vzpomínám na jeho otce, byl to moc milý člověk.

Jak vzpomínáte na Nikiho Laudu?

Fantastický pilot. Mimo kokpit jsme se vzájemně respektovali. Niki byl vtipálek, rád si se mnou dělal legraci téměř z čehokoliv. Když měl vážnou nehodu a utrpěl popáleniny, vzpomněl si, že v té době nejlepší plastický chirurg pochází z Brazílie. Já mu zavolal, že Niki chce, aby se podíval na jeho popáleniny, protože se specializoval na rekonstrukce obličeje. Tak si spolu domluvili schůzku a po ní jsem se Nikiho zeptal, jak to šlo. Odpověděl, že je na něj příliš drahý. Byl to Nikiho typický vtip.

Co dělá současnou hvězdu F1 Lewis Hamilton výjimečným?

Zaprvé talent, zadruhé velká vášeň pro závodění. Pozoroval jsem jeho postupný progres od začátků kariéry ve formuli 1. Zprvu byl příliš agresivní, dělal chyby. Třeba jako při nájezdu do boxů v Šanghaji v roce 2007. To ho nakonec stálo titul mistra světa. Pak se ovšem neustále zlepšoval, a to i s pomocí svého týmu, protože Mercedes je bezpochyby jednou z nejlepších stájí.

Vlastně to byl Niki Lauda, kdo ho přesvědčil k přestupu…

Ano. Jezdce je nutné srovnávat mimo jiné s jejich týmovými kolegy. Když se podíváte na Lewise, na konci závodu téměř vždy figuruje v čele. V loňské sezoně pro mě byl jedním z nejlepších závod ten v italské Imole. Tam se dostal do situace, ve které by to většina sportovců vzdala. On ne. Bojoval, prokousával se pořadím vzhůru, ukázal velké odhodlání. Je to pravý závodník.

Máte řadu zkušeností s americkými formulemi IndyCar. Vidíte šanci, že by se současný pilot IndyCar mohl stát hvězdou F1?

Už se párkrát stalo, že pilot přišel z IndyCar do Evropy a byl úspěšný. Jedním příkladem za všechny je Jacques Villeneuve nebo Juan Pablo Montoya. Ten se mohl stát mistrem světa, jenže se rozhodl pro návrat do USA a závodit tam v NASCAR. Opačnou cestou, tedy z F1 do IndyCar, zamířili kromě mě ještě třeba Nigel Mansell, Jim Clark, který vyhrál Indy 500, Graham Hill nebo Jackie Stewart. V současné době je v IndyCar mnoho talentů, třeba Coltona Hertu vnímám jako velmi rychlého jezdce.

Dokonce podepsal smlouvu s McLarenem a stal se jeho vývojovým pilotem…

Je extrémně rychlý. Současný monopost IndyCar se těžko řídí. S touto opravdu silnou formulí se pilot nadře. Pro jezdce se jedná o dobrý trénink na formuli 1, podle mě se dnes řídí snáze monopost F1 než vůz IndyCar. V IndyCar mají méně přítlaku, vysoký výkon, závody jsou velmi těsné. Všichni mají všichni stejné šasi Dallara a používají dva motory: Honda a Chevrolet. Formule 1 vždy bude formulí 1. Ovšem vyrůst nejprve v USA a až pak přijít do Evropy, to je dobrá cesta.

Ze závodního prostředí vzniklo mnoho skvělých filmů: Rivalové, Le Mans, Le Mans 66. Máte nějaký z nich oblíbený?

Zajdu do hlubší historie. Pro mě je nejlepší snímek Grand Prix Johna Frankenheimera. Bylo mi asi dvacet let, když jsem se na něm byl v Brazílii v kině podívat asi sedmkrát. Otec už mi říkal, že jsem blázen. Pokaždé jsem jen odpověděl, že na něj chci jít znovu, tak ať mi dá peníze na lístek.

Co si slibujete od letošní sezony 2022 ve formuli 1?

Mám radost, když si uvědomím, v kolika zemích se formule 1 objeví. Dojde k určitému přeskupení sil a nebude to jenom o souboji Hamiltona s Verstappenem. Své si určitě řeknou jezdci Ferrari. Moudřejší budeme po takových pěti závodech, ale nechtějte po mně tipovat, kdo bude mistrem světa.

