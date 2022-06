Rozhovor s šampionem UFC Jiřím Procházkou: Auto je zbraň!

V osmiúhelníkové kleci kosí jednoho soupeře za druhým. Je takhle dravý Jiří Procházka i za volantem? „V autě se řídím moskevskou školou,“ říká elitní český bojovník MMA a nově i šampion UFC. Co to ale znamená? „Všechno pečlivě vysvětlím,“ ujišťuje.

Nevyvolává takový respekt, jaký jsem si myslel. Vzbuzuje ještě třicetkrát větší, když teď před sebou stojíme před pražským obchodním domem Bílá labuť. Jiří Procházka, nejúspěšnější český zápasník MMA z nejvěhlasnější organizace UFC, jenž se v roce 2021 umístil na 24. místě v anketě roku Sportovec roku, mě sleduje tak pronikavě, že s dotazy nejenže „zamrzám“, nýbrž mi padá i bunda na zasněžený chodník. A v ten moment se vše láme. Jiří, který vystupuje pod přezdívkou BJP, se pro ni okamžitě shýbá a ukazuje mi, že arogantní móresy u něj nehrozí. Strach taje, přestávám být labuť, motoristickému povídání se na semaforu rozsvěcuje zelená.

Jak byste se definoval jako řidič?

Zrovna včera mi kamarád říkal, že mám moskevskou školu.

To je?

Vytvářím si vlastní pravidla, dělám si, co chci. Když si to situace žádá, nebojím se pořádně šlápnout na plyn. Na druhou stranu ale poslední dobou jezdím spíš spořádaně. Pro mě je na silnicích nejdůležitější komunikace mezi ostatními řidiči. Pokud lidé vědí, co udělá druhý. Že navzájem předvídáme. To je klíč ke všemu.

Vytroubil vás někdo kvůli vaší „moskevské škole“?

Jó! Mockrát.

Pak když vás viděli, nejspíš se museli leknout.

(Komentáře se zdržuje. Nicméně podívá se tak, že byste ho vážně vytroubit nikdy nechtěli).

Svět motorů 04/2022

V autoškole jste žádné problémy neměl?

S jízdami vůbec – ty mě moc bavily. Testy jsem si ale zopakoval. Holt mi na první pokus nesedly otázky. Což se stane, ne?

Odpovím ano, i kdybych nesouhlasil. Tvrdíte, že vás bavily jízdy. Usedl jste za volant už před osmnáctým rokem?

Rozhodně ne! Jak je typické, že kluci na vesnicích jezdí, ještě když nemají řidičák, to u mě nehrozilo. V těchto věcech mi v hlavě bliknou vykřičníky. Přestože je auto naprosto skvělý prostředek k mobilitě, současně bychom neměli zapomínat na to, že je taky zbraň. Zavinit průser je tak jednoduché. Proto bychom měli být opatrní.

Takže nespadáte do kategorie sportovců, kteří si za volantem vyčistí hlavu, kupříkladu po náročném tréninku?

U mě to úplně neplatí. Přijde mi, že za volantem musíte být vždy soustředěni, čemuž odpovídá i moje příprava.

Povídejte.

Před každou jízdou dělám stejný rituál jako před zápasem v kleci. Rituál si s dovolením nechám pro sebe, ale chci tím demonstrovat, jak řízení auta neberu na lehkou váhu.

Perete se s nějakým zlozvykem?

Občas chytnu do ruky telefon. Vážně ale jeho použití omezuju. Podívám se na navigaci, vezmu důležitý hovor – ne že brouzdám po sociálních sítích nebo nadšeně odepisuju. Proto když vím, že potřebuju něco vyřešit, nechám se odvézt od asistenta. Můžu si tak číst a skutečně relaxovat.

Mluvíte svému osobnímu šoférovi do stylu jízdy?

Věřím mu, čili jsem zticha a jen si užívám jízdu. Pokud mě veze někdo, kdo chybuje, rád mu pár slov řeknu.

A dyž se někdo odváží vás hodnotit?

Taaak…(dává si pětisekundovou pauzu) … se rád nechám poučit, když je rada namístě. Jinak ať raději mlčí…

Záleží vám na barvě vozu?

Člověk řekne, že moc ne, ale pak se mu vyjeví odstíny, které by v žádném případě nepřekousl. Líbí se mi bílá a černá auta, přestože teď jsem ve fázi, kdy mě nejvíc baví khaki.

V čem se vlastně nejvíc podobá MMA a řízení auta?

U obou aktivit záleží na tom, v jakých otáčkách se nacházíte. V zápase máte taky spoustu chvil, kdy jedete v klidu na dvojku – a pak najednou šlápnete na plyn, což můžeme přirovnat k úderu KO. A jak už jsem říkal předtím – auto je zbraň a tělo jakbysmet.

Máte nějaké vysněné vozidlo?

Když letos dotáhnu svůj stanovený cíl, chci si splnit sen. Model vám nesdělím, nicméně nejedná se o supersport, ale SUV. Jakmile mety dosáhnu, ozvěte se a já ho Světu motorů jako prvnímu ukážu a taky vás v něm svezu.

Rychlodotazník

Kam jsem řídil nejdál?

Do italských Alp. V létě se ale chystám do Norska.

Za co nejvíc dostávám pokuty?

Za rychlost. Na druhém místě je parkování.

Jaké bylo moje první auto?

Mitsubishi Colt.

Čím teď jezdím?

Toyotou Hilux.

Co nejčastěji vozím na korbě?

Paddleboard, spacák a stan.

Dokážu si vyměnit kolo?

Jasně! To by měl umět každý chlap.

Jiří „BJP“ Procházka