Terminátor Vémola jezdil s formulí v Brně: Nechyběla rychlost ani parádní hodiny

Za celou akcí, která se odehrála na Automotodromu v Brně, je sázka z jedné společenské akce v polovině června. Držitel několika titulů ve střední a polotěžké váze MMA Karlos „Terminátor“ Vémola se vsadil s Vladimírem Netušilem, který letos vyhrál Středoevropský šampionát FIA formule 3. Jestliže Karlos zvládne jízdu s formulí po závodním okruhu, stoupne si proti němu subtilní Vladimír na jedno kolo do klece na klasické jedno kolo zápasu MMA.

Společně našli dva termíny v polovině října na brněnském okruhu. Ten druhý byl jako rezervní pro případ, že by nevyšlo počasí. V boxu číslo 19 byl v den D u vlajek týmu Effective Racing přichystán černý monopost Dallara F318 Mercedes, jehož motor za zády jezdce disponuje výkonem 199 kW (270 koní). Ještě než došlo k samotné jízdě, se mistr bojových umění vměstnal do úzkého kokpitu monopostu. Seznamoval se s monopostem, volantem, zda používat pedály jednou nohou, nebo oběma. „Kluci z týmu mi vysvětlili, že obě nohy při práci na pedálech používá tak deset procent závodníků, kteří tvoří ten nejvyšší level v motosportu. A tak, jak to dělám já, je to v pořádku,“ říkal Karlos, když se vysoukal z monopostu a prohlížel si ho ze všech stran.

Když našel ten správný čas, usedl do vozu nejdříve Vladimír Netušil, aby vyzkoušel trať, brzdy, zahřál motor a pneumatiky. Po třech kolech se vrátil. Upravil pásky na ochranném límci HANS a pomohl Vémolovi do přilby. Náročný rozjezd auta zvládl Karlos bez problémů. „Není to snadná záležitost, jedná se o závodní speciál, který vyžaduje jemné zacházení,“ vysvětluje na boxové zídce stojí Vladimír Netušil. Když zamířil vůz po šesti kolech s Vémolou do boxů, vysoukal se Terminátor z vozu a sklidil potlesk přítomných. „Ty vole, hrábl jsem si pořádně,“ řekl poté, co sundal přilbu a za chvíli dodal: „Člověk pozná, že jeho tělo a svaly jsou zvyklé na jiný způsob námahy. Raději jsem to vzal do boxů dříve, abych neudělal žádnou hloupost,“ řekl Karlos.

Půldruhé hodiny po prvním vystoupení se vydal na trať Karlos Terminátor Vémola podruhé. Ve srovnání s předchozími časy se objevil na cílové rovince o půl minuty dříve. Subjektivním pohledem byl na rovince výrazně rychlejší. Poprvé dosáhl času 3:03,69, nyní se zastavily stopky na hodnotě 2:34,90 minuty. A to bylo zlepšení o 28,79 sekundy na jedno kolo dlouhé 5,403 kilometru. Na rovince jel nejvyšší rychlostí 187,65 km/h. V posledním kole, které odjel, se roztočil o 36O stupňů v náročném místě, kde trať stoupá z nejnižšího bodu okruhu. „Je to neskutečně návykové, když se dostanete blízko jiného závoďáku. V člověku se projeví soutěživost a chce něco dokázat. Svou misi jsem splnil, teď je na Vladimírovi, aby se připravil na to, co ho čeká.“

Šéf a majitel týmu Vladimír Netušil se tvářil v boxech spokojeně: „Myslím, že Karlos ukázal jak je šikovný, učenlivý a umí naslouchat. Na jednu stranu mě nepřekvapil, když znám jeho profesionální přístup ke všemu co dělá. Kdybych měl podle školní stupnice oznámkovat jeho výkon za první den na okruhu, dal bych mu určitě za jedna.“

Bojovník Vémola si svou část sázky „odzávodil“. Výhoda je nyní na straně Terminátora, což si jeho vyzyvatel musí odpracovat. „Teď přijde na řadu souboj v kleci. Od začátku sázky jsme se dohodli, že jeden druhého nebudeme šetřit. Souboj by se měl odehrát do Vánoc. Doufám, že v kleci dokážu své schopnosti. Pokud bych prohrál, určitě najdeme třetí rozhodující souboj, ale ten je zatím tajný,“ přidává svůj pohled na vývoj sázky Vladimír Netušil.

Karlos Terminátor Vémola po zkušenostech za volantem

Formule mají můj respekt

V kleci je bijec, v boxech brněnského okruhu se choval naprosto pokorně. Zjevně vnímal, že je v prostředí, ve kterém není doma. Choval se jako člověk, který se zajímá o prostředí, v němž si není jistý, ale učí se.

Jste rád, že jste přijal výzvu Vladimíra Netušila?

Určitě. Postaral se mi o obrovský zážitek, na který budu vzpomínat celý život. A třeba se už nemusí opakovat.

Co se vám odehrávalo v hlavě, když jste zůstal stát na trati?

Zachovávám klid za všech okolností, i při souboji v kleci. Nezmatkoval jsem ani teď, i když to nebyl nejpříjemnější pocit, když kolem mě létaly formule. Podařilo se mi rozjet se až na druhý pokus a pak už jsem raději zamířil do boxů. Je to moc návykové, když se s někým honíte na trati. V takové situaci můžete snadno přecenit síly a to jsem nechtěl.

Bál jste se?

Přiznávám, že jsem celou dobu jízdy trochu strach měl, abych neudělal chybu nebo se nikomu nepřipletl do jeho stopy. Lidé se mě často ptají, zda se nebojím. Když vlezu k boji do klece, má vždycky strach ten druhý. Jenomže, můžu mít monokl, vyražený zub nebo natržené ucho. Když udělá chybu jezdec formule, tak jde o život. To je obrovský adrenalin a ti chlapi si s tím umí poradit. Je to každodenní rutina, stejně jako já když chodím do klece.

Sledujete závody F1?

Podívám se, když mám čas, ale ze všeho nejvíc miluju film Rivalové o Niki Laudovi a Jamesi Huntovi. Víte, líbí se mi příběhy a tenhle byl pravdivý a vážně se povedl.

Soustředil jste se při jízdě na řízení, nebo si užíval jízdu?

Snažil jsem si dávat pozor na všechno, co mi říkali mechanici a Vladimír. Když jsme rozebírali první jízdu, poradili, abych sledoval červené diody na volantu při řazení. To mi hodně pomohlo ve druhé jízdě, protože v té první jsem řadil příliš brzo. Tahle zkušenost mi pomohla zrychlit se.

Co bude dál s vaší sázkou?

Mám své odježděno a poznal, že to není žádná sranda. Teď bude zapotřebí zařídit Vladimírovi nějaké tréninky, než nastoupí proti mně. Myslím, že pozná, že MMA také není žádná legrace.