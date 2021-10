Rozhovor s šéfkuchařem Janem Punčochářem: S ženou lítám vzadu jako nudle v bandě

Přehnala se malá přeháňka, vzduch se vyčistil a my si sedáme na lavičku na Rašínově nábřeží. Uznávaný šéfkuchař a porotce úspěšné televizní soutěže MasterChef Jan Punčochář dorazil na akci Auta na náplavce, pořádanou Světem motorů, v dobré náladě. „Sakra, tady je pěkných aut a taky dost lidí. Budeme si muset zalézt někam víc stranou,“ poznamenává vítěz ankety Zlatý kuchař roku 2015 a současně muž, který sbíral zkušenosti ve vyhlášených evropských restauracích, jež můžete najít v prestižním Michelinově průvodci.

Absolvoval jste stáže všude různě: v Rakousku, Německu, Švýcarsku. Kde jsou nejhorší řidiči?

To musíme mimo Evropu, protože na našem kontinentu to ještě jde. Když teda vynechám jih Itálie. Každopádně nejhorší jsou jednoznačně v Tunisu. Permanentně troubí, často v noci nesvítí. Tam bych dennodenně řídit nechtěl.

Jste za volantem denně?

Do práce dojíždím každý den. S trochou nadsázky se dá říct, že když nevařím, tak řídím.

Kolik ročně najezdíte?

Kolem 35.000 kilometrů. Spousta z nich je po Praze…

Sem jste ale neřídil, že?

Dali jsme si s kamarádem jedno pivo, takže šoférské otěže převzala manželka. A musím se vám svěřit. Lítal jsem vzadu jako nudle v bandě.

Řekl jste jí to?

Šeptem, ale slyšela to a chtěla mě vysadit.

Jak hodnotí ona vás?

Já se jí na to neptám. Ale asi dobře, protože se mnou se nebojí.

Svět motorů 41/2021

Z čeho máte za volantem strach?

Z pokut. Kodiaq mám čtyři měsíce a už jsem schytal šest pokut za rychlost.

Čili jste na silnicích divoký?

Opravím vás: jsem rozumně a rozvážně rychlý. Odjakživa!

Jak vypadaly vaše motoristické začátky?

Autoškola byla naprosto v pohodě. Jen mi vyšla až na druhý pokus. Ani snad nemusím říkat kvůli čemu…

Překročení rychlosti?

Ano.

Co jste řídil jako první?

Škodu Felicia, kterou jsem si koupil. Vlastně jsem se ke škodovce vrátil po letech. Byla mým prvním vozem a teď ji mám znovu. Jinak jsem byl vždycky vysazený na německá auta. Střídal jsem bavoráky, mercedesy, audi. Nicméně mi došlo, jak moc je kodiaq fajn, byť bych se k němu mohl lépe chovat.

Proč?

Včera jsem se vracel z natáčení z Olomouce, dostal jsem mlsnou a zastavil se ve fastfoodu. A jedl uvnitř. Auto jsem pak poslal borcům na čistění interiéru, protože co jsem tam předvedl… To byla prasárna! Ale může za to trošku automat, jak mám jednu ruku volnou.

Takže manuál vám nic neříká?

Říkal do té doby, než jsem si poprvé sedl do automatu. Od toho momentu není cesty zpět. Myslím, že to tak má hodně lidí.

Kdybyste měl srovnat vaření a řízení: v čem je největší podobnost a co vám jde lépe?

V maximálním soustředění. A k té druhé otázce. Rozhodně ve vaření se cítím o mnoho jistější a šikovnější. Nicméně musím zaklepat. Nikoho jsem zatím nenabořil, což beru jako úspěch. A teď si pojďme užít koncert Ewy Farne!

