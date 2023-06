Rychle a zběsile po Česku: Takto někdo ublížil Audi A1, teď za ní chce přes čtvrt milionu

V české inzerci se totiž objevila vskutku netradiční úprava. Tedy netradiční… je to tuning jak vyšitý z počátku milénia, kdy řada mladých kluků na prvním stupni základní školy mohla na takovýchto výtvorech oči nechat. Že se ale do podobné přestavby někdo pustil i nyní, to nás vpravdě překvapilo.

Pokud jste to náhodou nepoznali, pod křiklavým dvoubarevným lakem a poctivým bodykitem se ukrývá Audi A1. Je to ojetinka z roku 2011, která má dnes na svém kontě přes 168.000 kilometrů a pod kapotou čtrnáctistovku TSI spojenou se sedmistupňovou samočinnou převodovkou. Informace o konkrétním kousku hovoří o výkonu 150 koňských sil.

Tím však výčet zajímavostí teprve začíná. Vůz je posazen na vzduchovém podvozku, má volant a sedačky od Sparca, audio Fokal či brzdy Zimmermann s keramickými destičkami. Prahy pocházejí od firmy Riegger a komu by to snad přišlo málo, toho jistě potěší, že součástí automobilu je i herní konzole PlayStation 4.

V inzerátu je uvedeno, že vůz jezdil na tuningové srazy výhradně na podvalu a aktuálně je k mání v olomouckém bazaru za 270.000 Kč. Tak co, šli byste do takové šílenosti?