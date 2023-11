Kvalitní ojetiny jsou dnes už k mání i na českém trhu. Firmy, které začínaly s dovozem z Německa, tak dnes už často hledají vozy pro své zákazníky i v tuzemsku. Dovoz ze zahraničí by u běžných modelů byl často nošením dříví do lesa, tvrdí jednatel firmy Auto z dovozu.cz Jeroným Preuss.

Jak napovídá název firmy, na začátku se Jeroným Preuss věnoval dovozu aut z Německa a dalších zemí. Postupně ale zjistil, že populární a běžně dostupné modely jsou k mání i v Česku, ne vždy se tak vyplatí shánět je v cizině. Vždy záleží na konkrétní nabídce. Ke stejnému závěru jsme dospěli i při reportáži o individuálním dovozu z Německa. Ať už z Německa, nebo i vzdálenějších zemí teď dováží hlavně méně obvyklé typy a modely, případně obytná auta. Zákazníky jsou lidé, kteří nechtějí procházet inzeráty a pak jet pro auto na vlastní pěst, a ještě řešit zahraniční doklady či přihlašování.

Nedávno jsme zkoumali nabídku v Německu a zjistili, že cesta na Západ už se nevyplatí vždy. Máte podobnou zkušenost?

Přesně tak. Dneska je spousta aut už tady v Čechách. My se zabýváme především těmi do pěti let stáří z vozových parků leasingových společností. Dřív běžné fleetové auto byla škodovka. Dnes už je paleta pestřejší, takže je kam sáhnout. A jsou to přesně ta auta, která jsme dřív vozili z Německa.

Takže dnes už ten název firmy úplně nesedí?

Trh se vyvíjí. Vozíme stále, ale do zahraničí jezdíme už spíš pro sportovní vozy nebo auta se speciální výbavou. Jde o výběrovější modely, které už se na českém trhu tolik neprodávají. Případně typy, jež nejsou v tuzemsku dostupné vůbec. Někdy tady máme požadavek dokonce na úplně nové auto.

Když mluvíme o dovozu, je řeč jen o Německu, nebo i jiných státech?

Není to jen Německo. Vozíme z Dánska, Švédska a Nizozemska. Tam je nejlepší výběr a zároveň auta v nejlepším stavu.

Jsou země, kde je to s kvalitou nebo možností ověřit si historii těžší?

Nechci pomlouvat. Přes Cebii prověříme nabízený kus a pak teprve vyráží technik si auto prohlédnout a vyzvednout. Když jedeme desetkrát do Německa, v jednom případě auto po fyzické prohlídce odmítneme. V Rakousku se třeba šestkrát vyskytne nějaký problém. Itálie a Francie jsou totéž. Nechci říct, že je všechno špatně, ale máte větší pravděpodobnost, že se spálíte. Občas ale třeba narazíte na ne úplně férový přístup i ve Švédsku. Na řadu vozů nabízíme záruku nad rámec té tovární, takže musíme vybírat pečlivě.

To se bavíme o běžných autech pro každodenní jezdění. O co je zájem na poli luxusnějších a dražších modelů?

O vozy Ferrari, Bentley, Lamborghini, docela běžnou značkou je Porsche. Leckdo se chce pochlubit drahým autem, takže třeba využije i možnost leasingu nebo úvěru.

Za jak dlouho od první návštěvy se zákazník dočká zánovního bentley?

Může se stát, že bude na skladě a odjede hned. Máme na ploše jak běžnější, tak prémiovější modely. Teď tu třeba je jedno lamborghini. V takovém případě je to jen otázka sepsání papírů a platby. Záleží na typu a specifikaci, ale dá se to stihnout za čtrnáct dní.

Zmiňoval jste i ferrari. Není tam při koupi smluvně ošetřeno, že ho majitel nesmí pouštět dál do světa přes bazar, ale musí ho nabídnout k odkupu oficiálnímu dealerovi?

To se týká většinou jen limitovaných edicí. Což většinou nejsou případy, které bychom řešili. Děláme spíš ta „obyčejná“ ferrari, kde žádné takové omezení nehrozí.

Jak je to s auty, která nejsou u nás třeba homologovaná? Třeba když si někdo přeje něco speciálního nebo nějakou výbavu, která není v EU schválená…

Někdy to musí takzvaně na „výzkumák“. To potom znamená udělat všechny zkoušky a testy. I to umíme zařídit, ale zabere to nějaký čas. Potom vám tedy auto nemůžeme dodat do čtrnácti dnů, ale musíte si počkat třeba měsíc.

Co auta z USA?

Ta moc neděláme. Nemáme totiž úplně možnost si je prověřit. Vozy z Evropské unie se dají v databázích najít snáze.

Poptávají zákazníci i elektromobily?

Sám jeden mám. Ale musím říct, že je to menšina. Spíš jde o fandy, takže elektromobily moc poptávané nejsou.

