S odborníkem o centrálním systému evidence uzavírek: Kdy řidičské peklo skončí?

Koordinace zejména letních oprav komunikací v gesci státu s kraji a obcemi navzdory optimistickým vyhlášením ministrů už roky váznou. Řidiči se kvůli souběhům termínů mačkají nejen na objížďkách, ale i objížďkách objížděk. Brzy bude všechno jinak, má jasno Marek Ščerba z Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava, který nový projekt systému evidence uzávěrek C-Zone vede.

V čem má současná koordinace uzavírek rezervy?

Slabinou stávajícího řešení je, že zápis do Centrální evidence uzavírek (CEU) vyžaduje ruční práci úředníků. Ti přepisují údaje z „papírových“ žádostí o přechodné omezení dopravy do systému. Při tom vznikají občas chyby, a když je akcí mnoho, některé se do systému nedostanou včas. Systém zároveň nedokáže dodat strojově čitelné údaje o podobě vedení dopravy v konkrétní uzavírce. To ztěžuje detailní poskytování dopravních informací řidičům.

Jak tedy zajistit, aby ke kolizím plánu oprav státu, krajů a obcí nedocházelo?

Zásadní změna spočívá v tom, že digitální formu/strojově čitelný popis uzavírky vytvoří již žadatel, respektive jeho projektant v rámci nového systému pro podání žádosti o uzavírku. Úředník proto „jen“ podklady převezme a nebude nic přepisovat. Tím se zamezí chybám, významně se urychlí sdílení veškerých informací a úředníci budou mít více času na posouzení souvislostí oprav. Systém C-Zone nabízí i analytické nástroje, které tyto souvislosti posoudí. Například upozorní na souběh uzavírek v daném místě, případně spočítá rizika tvorby kolon. Významnou inovací je také možnost vyžádat si od Správy železnic, Policie ČR či dalších dotčených subjektů vyjádření digitální formou.