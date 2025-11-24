Co ví Cebia o autech Martina Vaculíka? Tady je rozhovor dvou expertů plný zajímavostí
Už potřetí se v podcastu Za volantem setkávám s Martinem Pajerem z Cebie. Vznikl rozhovor ještě zajímavější než dva předchozí. Nechal jsem si totiž přes Cebii prověřit své tři vozy, o kterých vím vše. A zajímalo mě, proč některé údaje v Cebii chybí.
Vzniklo velmi zajímavé povídání, v němž se dozvíte mnohé. Třeba proč některé servisy poskytují do databáze Cebia jen základní údaje o stavu kilometrů a datu, ne už soupis provedených prací a vyměněných dílů.
Napadlo vás někdy, kolik by vydělal servis, kdyby místo originálních karosářských dílů sem tam firemním zákazníkům podstrčil nějaké druhovýrobní a jak problematické by pro něj bylo, kdyby se dalo snadno posčítat, kolik blatníků vlastně v daném roce vyměnil?
A co dělají v servisní historii služebních superbů výfuky na soukromé a podstatně starší fabie? A jak se pak může stát, že vaše opečovávané auto označí bazar za stočené, nechce ho vykoupit a argumentuje právě výpisem z Cebie?
Pokud si myslíte, že Martin Pajer zbytečně straší, tak naprostou ironií osudu naboural vlastní BMW X6 M. Česká pojišťovna vůz s křivou podlahou a vytrženou zadní nápravou posoudila jako totální škodu, ovšem nyní už jezdí v Rumunsku a tamní kšeftař měl dokonce tu drzost, že v Cebii požádal o vymazání fotek z nehody, když prý vůz už je v perfektním stavu. Samozřejmě mu nebylo vyhověno a teď už jen čekáme, kdy se přes Německo vůz doveze zpět do Čech, aby se pak mohl tvářit jako zánovní bavoráček po německém panu doktorovi. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat a dovozce samozřejmě konfrontujeme.
Proč mají některé vozy záznamů málo a jiné až moc? A co znamená nepokryté období? I o tom dnes bude řeč.