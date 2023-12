S tímto Defenderem můžete vyrazit na pláž. Zachovalý kousek atakuje cenu toho nového

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S příchodem nové generace modelu Defender se trochu se do ústraní stáhl originální Defender, který se s různými úpravami a modernizacemi vyráběl 33 let. To ale v žádném případě neznamená, že se na něj úplně zapomnělo.

Důkazem je tento Land Rover Defender 90 z roku 1997. Jedná se o evropskou variantu s levostranným řízením. V roce 2022 ho současný majitel koupil ve Španělsku a letos převezl do USA. Defender má za 26 let života naježděno 190 tisíc kilometrů, většinu z nich absolvoval za svého působení na Pyrenejském poloostrově.

V zámoří prošel renovací po kosmetické i technické stránce. Před ní byl vyhotoven v tmavě zelené barvě, nyní se pyšní šedou metalízou Brooklyn. V přiložené fotogalerii se můžete podívat, jak skvělou proměnou tento Defender prošel.

Pevnou střechu nahradila plátěná. S ní lze sklopit také vrchní část dveří a čelní sklo. Další novinkou je v exteriéru LED osvětlení, zadní kamera, zadní stupátko nebo černá šestnáctipalcová kola s pneumatikami Cooper Discoverer STT Pro o rozměru 235/85.

V interiéru mají přední sedadla s nastavitelnou opěrkou hlavy hnědý odstín v kombinaci kůže a semiše, zatímco palubní deska je potažena černou kůží. Mezi další výbavu patří reproduktory značky Marshall, infotainment Pioneer s funkcí bluetooth, držáky nápojů, elektrické multifunkční zpětné zrcátko či středová konzole s loketní opěrkou potaženou semišem. Milovníky dřeva potěší lamelová podlaha a dřevěný věnec volantu. Zadní nákladový prostor je po délce vybaven lavicemi s bezpečnostními pásy pro čtyři cestující - dokonalý doplněk pro Safari.

Jak je na tom renovovaný Defender s technikou? Výkon zajišťuje 2,5litrový čtyřválcový turbodiesel 300Tdi o výkonu 111 koní ve spojení s pětistupňovou manuální převodovkou a uzávěrkou zadního diferenciálu.

Vozidlo se nachází na aukčním portále Bring a Trailer, přičemž jeho aktuální prodejní cena v době psaní článku byla 72.500 dolarů (1.600.000 korun). Bude někdo ochoten zaplatit ještě více?