Africká soutěž byla součástí kalendáře MS od vzniku šampionátu v roce 1973 až do sezony 2002. Po devatenácti letech se vrátila do rodiny světových rallye jako její klasika.

Kudy vedou cesty?

Safari Rally i nadále představuje jedinečnou výzvu pro týmy a jezdce WRC. Některé úseky jsou extrémně drsné a kamenité, zatímco jiné sestávající se z měkkého písku může být stejně těžké překonat. Déšť má potenciál proměnit obvykle suché a prašné tratě v bláto, přičemž týmy jsou schopny namontovat šnorchlovací systémy, které pomohou autům proplouvat hlubokou vodou nebo měkkým pískem a zabrání tomu, aby motory měly nedostatek vzduchu.

Celková délka rychlostních zkoušek byla letos navýšena a s 383,10 kilometry je to nejdelší podnik WRC za mnoho let zpět. Rallye jako obvykle začíná z keňského hlavního města Nairobi ve čtvrtek v poledne, přičemž pro první rychlostní zkoušku slouží nedaleký superspeciál Kasarani. Následovat bude nová erzeta Mzabibu v blízkosti servisního parku v Naivasha.

Švédská rallye v cíli: Evans vyhrál a jde do bodového trháku Michal Štěpanovský Rallye

Další rychlostní zkouška soutěže Camp Moran (31,4 km) začíná v pátek opakující se smyčkou čtyř rychlostních zkoušek. V sobotu se posádky dostanou na sever k jezeru Elmenteita, kde se bude opakovat trojice měřených testů. Erzeta Mzabibu se vrací jako první z pěti rychlostních zkoušek v neděli, kdy Hell’s Gate hostí závěrečnou Power Stage rallye. Na této zkoušce získává pět nejrychlejších posádek od pěti do jednoho bonusového bodu.

Toyota chce pokračovat s výhrami

Favority budou jezdci továrního týmu Toyota, kteří ovládli Rallye Monte Carlo i Švédskou rallye. V elitní trojici je společně s Evansem a Ogierem třetí Kalle Rovanperä z Finska, který byl loni v Keni nejrychlejší. Japonská automobilka vyhrála všechny čtyři ročníky Safari rallye po jejím návratu do kalendáře MS v roce 2021. Letos budou mít navíc speciální motivaci - tým slaví jubilejní stý start v MS.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): “Tato rallye není nikdy předvídatelná a trasa je teď ještě delší. V tomto ročním období může dojít k velmi silnému skluzu, kdy může dojít k silnějšímu dešti. S novými pneumatikami Hankook, se budeme muset přizpůsobit. Elfyn, Kalle a Takamoto nebyli dříve v Keni silní, zatímco Samiho první Safari bude jen o učení Všichni se mohou spolehnout na znalosti Juhy Kankkunena, že tým je ve velmi dobrých rukou a já budu pozorně sledovat náš pokrok."

Safari rallye 2025 • FIA World Rally Championship

Elfyn Evans: „Byl to pro nás dobrý začátek roku a můžeme být spokojeni s tím, jak dobře proběhly první dva závody. Nyní se pozornost přesouvá na šotolinu, kde se znovu začínáme učit s novými pneumatikami. Když k tomu přidáte pravděpodobnost deště a stojaté vody, může to být obrovská výzva, dostat se až do cíle. Pro tým to byla v posledních letech úžasná rallye a i když to osobně nebyla moje nejsilnější akce, chceme bojovat o vítězství, pokud to bude možné.”

Kalle Rovanperä: “Nebyl to nejjednodušší začátek sezony, ale nejsme příliš daleko od boje o nejlepší pozice. Teď se přesuneme na šotolinu, je to nová šance, abychom se dostali tam, kde chceme být. Pokusíme se udělat dobrý výsledek, protože to letos opravdu potřebujeme.”

Greensmith chce zopakovat úspěch

Před dvanácti měsíci byli Brit Gus Greensmith se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem na šotolinových úsecích kolem jezera Naivasha nezastavitelní. Na Safari Rally v Keni v rámci kategorie WRC2 vedli od startu do cíle. „Bylo pro mě velmi zvláštní slavit v Keni své první vítězství v kategorii WRC2,“ řekl Greensmith. „Dvě skutečnosti mi dodávají sebevědomí do letošního ročníku: Škoda Fabia RS Rally2 je jedním z nejrychlejších vozů kategorie WRC2 a na extrémně náročných rychlostních zkouškách ve východní Africe již prokázala svou spolehlivost.“ V roce 2024 se na Safari Rally v Keni na stupně vítězů kategorie WRC2 postavily tři posádky jedoucí s vozy Škoda Fabia RS Rally2.

Pro Paraguayce Fabrizia Zaldivara a jeho italského spolujezdce Marcela Der Ohannesiana to nemůže být větší kontrast. Před měsícem dojeli v kategorii WRC2 šestí v teplotách pod bodem mrazu na ledem a sněhem pokrytých rychlostních zkouškách Švédské rally a zanedlouho se s vozem Škoda Fabia RS Rally2 vydají na africké pláně a šotolinové tratě, na nichž se střídají kamenité, blátivé a písčité povrchy. Celkem je do kategorie WRC2 přihlášeno devět posádek s vozy Škoda.

Safari rallye 2025 • FIA World Rally Championship

Výsledky Rally Safari (po 2 z 21 RZ)

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 9:52,3; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2,4; 3. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2,6; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4,5; 6. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +8,8; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +9,8; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +19,7; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +22,7; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +24,0; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +32,1; 12. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +32,1; 13. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +33,1; 14. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +35,0; 15. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +47,7; 16. Patel, Khan (Keňa/Škoda Fabia R5) +1:09,0; 17. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +1:14,3; 18. Wahome, Okundi (Keňa/Škoda Fabia RS Rally2) +1:18,0; 19. Tundo, Jessop (Keňa/Ford Fiesta R5) +1:24,0; 20. Singh, Stturock (Keňa, Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:27,3; ... 27. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +10:00,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Program Safari rallye

Čtvrtek 20. 3. - 11.05 RZ1 (4,76 km), 14.43 RZ2 (8,27 km). Etapa celkem 13,03 km.

Pátek 21. 3. - 5.28 (31,40 km), 6.56 RZ4 (19,11 km), 8.09 RZ5 (13,18 km), 9.02 RZ6 (15,10 km), 11.45 RZ7 (31,40 km), 13.13 RZ8 (19,11 km), 14.26 RZ9 (13,18 km), 15.19 RZ10 (15,10 km). Etapa celkem 157,58 km.

Sobota 22. 3. - 6.35 RZ11 (26,97 km), 7.35 RZ12 (17,31 km), 8.33 RZ13 (28,97 km), 13.05 RZ14 (26,97), 14.05 RZ15 (17,31 km), 15.03 RZ16 (28,97 km). Etapa celkem 146,50 km.

Neděle 23. 3. - 4.42 RZ17 (8,27 km), 5.53 RZ18 (18,33 km), 7.05 RZ19 (10,53 km), 9.56 RZ20 (18,33 km), 12.15 RZ21 (10,53 km). Etapa celkem 65,99 km.

Rallye Monte Carlo v cíli: Ogier zvítězil podesáté, prý možná naposledy Michal Štěpanovský Rallye

Průběžné pořadí (po 2 ze 14 soutěží)

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 61; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 33; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 31; 4. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 29; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 26; 6. Katsuta (Jap./ToyotaGR Yaris Rally1) 25; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 21; 8. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 6; 10. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 6; 11. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 4; 12. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 4; 13. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 2; 14. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 15. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1; 16. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 120; 2. Hyundai 72; 3. Ford 25.

Vedení v soutěži: Evans 18; Ogier 13, Katsuta 2, Tänak 1, Neuville 1.

Vyhrané RZ: Evans 9, Ogier 6, Tänak 5, Fourmaux 5, Neuville 4, Katsuta 3, 2, Rovanperä 2, Munster 1.