Rallye Monte Carlo v cíli: Ogier zvítězil podesáté, prý možná naposledy

Nedělní závěrečná etapa soutěže začala z francouzského Gapu, opakováním dvou čtvrtečních večerních erzet před Power Stage, která vedla tradičně ikonickým průsmykem Col de Turini. Osmnáct erzet celé soutěže mělo celkovou vzdálenost 343,8 kilometrů, z bezpečnostních důvodů byla zrušena jedna zkouška (RZ5) a odjelo se tak 327 měřených kilometrů.

Evans nadával na led

Jedenačtyřicetiletý Ogier vedl v soutěži od osmé erzety až do závěrečné osmnácté zkoušky. Svůj triumf korunoval vítězstvím na závěrečné a bonusově bodované Power Stage. V průběhu soutěže vyhrál šest rychlostních zkoušek a z monackého knížectví si veze 33 z 35 možných bodů.

"Myslím, že jsem měl tento víkend svou šťastnou hvězdu. Musel tady být můj strýc, kterého jsem ztratil před rokem. Jsem si jistý, že mi všechno přinesl. Tahle výhra je pro něj,” prohlásil v cíli Ogier. Na Monte Carlu vyhrál podesáté. Podařilo se mu to v letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 a 2024, kdy byla soutěž součástí světového šampionátu. Úplně první výhru však získal již v sezoně 2009, kdy soutěž nepatřila do MS, ale do seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC). Ogier naznačil, že Monte by mohlo být jeho úplně poslední: „Nevím, jestli je to teď můj poslední podnik. Možná by bylo dobré přestat,” řekl v cíli doslova osminásobný mistr světa.

Velšan Elfyn Evans odrazil útok Adriena Fourmauxe (Hyundai) v boji o druhé místo. O svůj výsledek málem přišel na poslední erzetě, kdy s nedotáčivým vozem vyjel mimo trať a narazil do svahu. Naštěstí pro Evanse utrpěl jen lehké poškození karoserie v levé zadní části, ale naštěstí pokračoval dál. Podrážděný Evans v cíli řekl: „Nečekal jsem tam zledovatělé místo. V jednu chvíli to nevypadalo tak dobře!"

Nováček předčil matadory

Nejlépem umístěným jezdcem továrního týmu Hyundai se stal Francouz Adrien Fourmaux, který obsadil třetí místo. “Máme za sebou opravdu pozitivní začátek sezony. Byla to opravdu dobrá rallye, škoda, že nám nevyšel útok na druhé místo. A to jsme zvolili stejné pneumatiky jako měl obuté Elfyn,” prohlásil Adrien Forumaux.

Čtvrté místo obsadil dvojnásobný mistr světa Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který letos pojede kompletní sezonu. Podle svých slov nemohl najít správný rytmus, navíc poslední den viděl týmové kolegy Japonce Takamoto Katsutu a Fina Samiho Pajariho, kteří na zledovatělé trati vyletěli mimo trať. “Z víkendu jsem zklamaný. Určitě jsem mohl být mnohem rychlejší. Výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli, ani tempo. Chtěli jsme získat alespoň nějaké body, velké díky týmu. Ve Švédsku uvidíme, jestli si pamatujeme, jak se řídit soutěžní vůz,” konstatoval Rovanperä.

Tänak, který mohl ještě poslední den ráno pomýšlet na druhou příčku, skončil nakonec pátý. Mohly za to podmínky na předposlední zkoušce, kde bylo hodně zledovatělých míst. “Dávalo to smysl, že Rovanperä byl se svými pneumatikami mnohem rychlejší. Bylo tam tolik míst s černým ledem, o kterých jsme nevěděli, tak jsme v takových podmínkách nemohli pořádně tlačit. Tento víkend jsme to moc nevyřešili. Jsem ale docela spokojený, byla přinejmenším dobrá silniční příprava pro Švédsko,” prohlásil Tänak.

Neuville dostal pokutu

Úřadující mistr světa Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) si soutěž doslova protrpěl. V pátek dvakrát vyjel mimo trať a v sobotu dopoledne musel zastavit na erzetě. Sportovní komisaře zajímal jeho výlet mimo na trať na RZ6, kdy se jeho levé zadní kolo dostalo do nepřirozeného úhlu. Na silničním úseku mezi cílem šesté rychlostní zkopušky a servisním parkovištěm Gap se přestalo otáčet, čímž porušil článek 34.1.5 sportovních předpisů WRC. Ten vyžaduje, aby byla na voze namontována čtyři volně se otáčející kola.

„Je odpovědností členů posádky dodržovat výše uvedená nařízení,“ stojí v rozhodnutí komisařů. “Měli by zkontrolovat svůj vůz hned po kontrole zastavení a před jízdou na veřejné komunikaci, zejména po nehodě, ke které došlo. na SS6. Kromě toho mělo být také povinností týmu informovat posádku ihned po zhlédnutí dostupných televizních snímků, aby se předešlo jakékoli nebezpečné situaci."

Thierry Neuville dostal pokutu 10 000 eur a unikl časové penalizaci za porušení pravidel, které za normálních okolností vede k automatickému odstoupení z podniku mistrovství světa v rallye. Rozhodnutí udělit pouze finanční pokutu bylo shrnuto do formulace: „Komisaři dospěli k závěru, že vzhledem k tomu, že soutěžící z vozu č. 1 nezískal žádnou sportovní výhodu, je v tomto případě pokuta přiměřená.“

Konečné pořadí (po RZ18 z RZ18):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally 12) 3:19:06,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +18,5; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +26,0; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +54,3; 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundaii20 N Rally1) +55,0, 6. Neuville, Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +5:44,2; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +10:15,1; 8. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:26,8; 9. Grjazin, Aleksandorv (Bul./Škoda Fabia RS Rally2) +11:40,7; 10. Camilli, De la Haye (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +13:14,6; 11. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +13:20,7; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +13:21,7; 13. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +14:27,6; 14. Černý, Krajča (ČR/Citroën C3 Rally2) +17:00,8; 15. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +17:27,7; 16. Sarrazin, Combe (Fr./Citroen C3 Rally2) +23:47,7; 17. Astier, Giraudet (Fr./Alúine A110 Rally RGT) +24:42,2; 18. Ch. Munster, Pascaud (Luc., Fr./Hyundai i20 N Rally2) +24:43,4; 19. Patty, Herman (Bel./Škoda Fabia RS Rally2) +25:27,2; 20. Rumeau, Ambiard (Fr./Citroën C3 Rally2) +25:35,0; ... 23. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +29:14,1. Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 1 ze 14 soutěžích):

Jezdci: 1. Ogier 33; 2. Evans 26; 3. Fourmaux 20; 4. Rovanperä 18; 5. Tänak 11; 6. Neuville 9; 7. McErlean 6; 8. Y. Rossel 4; 9. Grjazin 2; 10. Camilli 1.

Značky: 1. Toyota 60; 2. Hyundai 36; 3. Ford 11.

WRC2: 1. Y. Rossel 25; 2. Camilli 17; 3. L. Rossel 15; 4. Černý 12; 5. Daprá 10; 6. Sarrazin 8; .... 10. Kohn 1.

Výsledky jsou neoficiální.