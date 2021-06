Safari rallye po 1. dnu: Vede Neuville, výpadky Sorda, Evanse a Rovanpery

Po čtvrteční supererzetě byly v pátek na programu tři měřené testy, přičemž každý se jel dvakrát. Nejvýrazněji do průběhu soutěže promluvila nejdelší rychlostní zkouška soutěže nazvaná Kedong, která se jela jako RZ3 a RZ6 a měřila 32,96 kilometrů. Jedná se o stejný úsek, na kterém (tehdy měřil 73,93 km) v sezoně 2002 vyhrál při své debutu na Safari erzetu Sebastien Loeb s Citroënem Xsara WRC.

Ulomená kola Sorda a Evanse

V pátek začal dvěma nejrychlejšími časy Neuville a posunul se na první místo. „Je to strašně rozbité. Jsou tam takové koleje, že jsem několikrát šel skoro přes střechu. Musíme přežít,“ říkal v cíli zkoušky. Takové štěstí jako on neměl jeho týmový kolega Dani Sordó, který v rychlém úseku urazil pravé přední kolo. „Ze záznamu kamery je vidět uprostřed silnice malý kámen. Náraz o něj ulomil zavěšení a následně se zablokovalo řízení. Nešlo s tím nic dělat a to jsem rozhodně nejel nadoraz a užíval si to. Věděl jsem, že Safari bude složitá, ale z takhle brzkého konce jsem opravdu zklamaný,“ říkal Španěl v servisní zóně. Z videa je možné vidět, jaký měl Sordo vztek, když vyskočil z auta poté, co se zastavilo.

Pouhých tři sta metrů do cíle stejné speciály chybělo Elffynu Evansovi (Toyota Yaris WRC), když trefil pravým předním kolem vyčnívající skálu. Zkoušel ještě dojet do cíle, ale nakonec vůz zaparkoval vedle trati. Jeho navigátor Scott Martin pak s jedním z místních obyvatel odstranili nešťastný velký kus kamene, aby ho nikdo další netrefil.

Velšan byl po návratu do servisu hodně rozmrzelý. „Byla to naprosto hloupá chyba. Kámen trčel o něco více, než jsem měl poznamenáno v rozpisu. Je to hloupé skončit takhle brzo,“ říkal. Televizní záběru ukázaly, jak Evans vystoupil z vozu a zkoumal, zda by nebylo možné poškození opravit. „Vždycky, když existuje šance, musíte něco takového zkusit. Když jsem viděl kolo, jak je vysoko, bylo zjevné, že je to špatné. Při pohledu pod auto mi pak bylo jasné, že s tím si na místě se Scottem (Martin) nedokážeme poradit´,“ dodal Evans.

Rovanperä se zahrabal

Smolařem dne byl také jeho týmový kolega Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), který vyhrál dvě erzety. Po RZ5 dokonce vedl, ale nakonec ho museli odtáhnout. Necelý kilometr po startu poslední páteční zkoušky totiž vjel do hlubokých kolejí, písek mu vylétl na čelní sklo. Musel zpomalit a následně se už nedokázal znovu rozjet. Rovanperä, stejně jako Sordo a Evans, nastoupí s největší pravděpodobností v sobotu s penalizací v rámci Super Rally. Vzhledem k tomu, jaká byla „úmrtnost“ vozů první den, mají reálnou šanci zabodovat v hodnocení značek.

Takové štěstí neměl Oliver Solberg (Hyundai i20 Coupé WRC), který zničil levý předek svého vozu a navíc poškodil ochranný rám vozu, což ho vylučuje z pokračování v soutěži. Mimo klasifikaci je bohužel také jediný český zástupce Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), který byl po pěti měřených testech na osmém místě. Na RZ6 však ve vysoké rychlosti havaroval. Jezdec vyvázl bez zranění, spolujezdec Zdeněk Jůrka byl přepraven s bolestmi zad do nemocnice na pozorování.

Neuville: Špatně stavěná auta

Lídrem zatím zůstává Neuville, který vyhrál v pátek tři rychlostní zkoušky a v závěru dne měl velké problémy, když dojížděl erzetu na defektu levého zadního a pravého předního kola. Ke svému štěstí dokázal i s tímto poškozením dorazit do servisu. „Defektů jsem se hodně bál a podle chování auta jsem tušil, co se stalo. Proto nešlo jet rychleji, aby nedošlo k ještě většímu poškození pneumatik. Koleje na dnešníh zkouškách byly dost hluboké. Nešlo jet moc rychle, protože spodkem auta stále chytáte o povrch trati. Naše auta nejsou na takovou rallye dost vysoká,“ říkal v cíli Neuville.

Velkým překvapením je druhé místo Japonce Takamoto Katsuty (Toyota Yaris WRC), který ztrácí na prvního Neuvilla pouhých 18,8 sekundy. „Byla to hodně drsná etapa. V místech, kde byl povrch měkký, jsme často zavadili spodní části auta o silnicei. V poslední erzetě jsme museli skoro zastavit, protože kvůli prachu nebylo vůbec nic vidět. Připadal jsem si jako v pekle a jsem moc rád, že se nám dnešek podařilo dokončit,“ říkal s úlevou Japonec.

Po dvou soutěžích, kdy bodoval pouze v závěrečné Power Stage, má zatím třetí Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) nakročeno k dobrému výsledku. Ovšem ani on se v průběhu páteční etapy nevyhnul potížím. Na páté erzetě mu zhasl motor a poslední erzetu dokončoval na zničené levé přední pneumatice. „Zažil jsem v životě hodně, ale tolik prachu jsem snad ještě neviděl. Jediným cílem pro tuhle etapu bylo, přežít ji a to se nám naštěstí podařilo. Defekt nebyl naštěstí tak dramatický a auto zůstalo stabilní,“ řekl Estonec, jenž na vedoucího jezdce ztrácí 55,8 sekundy.

Bez problémů nebyl lídr šampionátu a obhájce titulu Sebastien Ogier, kterému na konci třetí erzety praskl levý zadní tlumič. Devatenáct kilometrů RZ4 tak musel odjet v pomalejším tempu a ztratil na vítěze zkoušky 1:38,6 minuty. Při druhém průjezdu stejného úseku musel Ogier zvolnit, protože všudypřítomný prach se mu dostal do chladičů a úplně je ucpal. „Jsem rád, že jsem v cíli. Nepamatuji, že bych jel v životě něco více děsivého a rozbitého,“ říkal. Navzdory svým trablům je v průběžném pořadí čtvrtý o 1:49,4 za vedoucím jezdcem.

Průběžné pořadí (po 7 z 18 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:23:19,1; 2. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +18,8; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 XCoupé WRC) +55,8; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:49,4; 5. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:56,1; 6. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +2:19,1; 7. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +9:30,2; 8. Rai, Sturrock (Keňa, Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +12:10,5; 9. Chwist, Heller (Pol./Ford Fiesta Rally2) +15:05,6; 10. Patel, Khan (Keňa/Ford Fiesta R5) +16:58,3; … 17. Bertelli, Scattolin (It./Ford Fiesta WRC) +42:29,9; 19. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +49:12,8; 20. Sordo, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +49:25,1; 29. Zasada, Boryslawski (Pol./Ford Fiesta Rally3 +1:07:28,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Sobota 26. 6. – 7.08 RZ8 (14,67 km), 8.08 RZ9 (20,33 km), 9.22 RZ10 (31,04 km), 13.05 RZ11 (14,67 km), 14.08 RZ12 (20,33 km), 15.22 RZ13 (31,04 km).

Neděle 27. 6. – 6.26 RZ14 (11,33 km), 7.38 RZ15 (10,56 km), 9.45 RZ16 (9,71 km), 10.25 RZ17 (11,33 km), 12.18 RZ18 (10,56 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.