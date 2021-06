Safari rallye: Pro koho bude šťastný návrat legendy?

Do centra soutěže v keňské metropoli Nairobi přijíždí jako lídr šampionátu obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Mezi 54 přihlášenými posádkami jsou také Martin Prokop se Zdeňkem Jůrkou (Ford Fiesta Rally2), kteří jedou s tovární podporou britské společnosti M-Sport.

Rallye na počest královny

Soutěž vznikla v roce 1953 jako automobilový maraton na počest korunovace britské královna Alžběty II. Jeho název tehdy zněl Coronation Safari. Na startu byla také místní posádka Marwaha, Preston senior s vozem Tatra 600 Tatraplan a vyhrála hodnocení kategorie C. Od roku 1959 nese podnik název Safari rallye. Tehdy se nejela způsobem tradičních rychlostních zkoušek, jak je známe dnes, ale způsobem průjezdních kontrol jak tomu je například na Rallye Dakar. Od šampionátu 1973 byla Safari součástí kalendáře mistrovství světa až do roku 2002, s výjimkou sezony 1995.

V roce 1971 měřila 6480 kilometrů, při debutu ve světovém šampionátu 1973 byla dlouhá 5300 kilometrů a postupně se trasa každým rokem zkracovala. Africký podnik přinesl historicky největší úspěch továrnímu týmu Škoda ve světovém šampionátu. V sezoně 2021 získal Němec Armin Schwarz třetí místo s vozem Škoda Octavia WRC. Přechod na formát soutěže s jedinou servisní zónou a kratší celkové vzdálenosti nevyhovovaly duchu Safari. Proto soutěž nahradilo od MS 2003 v kalendáři Turecko.

Safari rallye je soutěž velkých extrémů. Pokud prší, tak to stojí opravdu za to a bláto komplikuje průjezdy všemi úseky tratě. Jestliže je sucho, drží se prach ve vzduchu desítky minut a nezřídka nemá rychlejší jezdec šanci předstihnout pomalejšího. Situace, kterou znají důvěrně mnozí účastníci na slavném Dakaru.

Podél trati, ale často i po ní se pohybují stovky zvířat nejrůznějších velikostí, povětšinou plachých. Srážky s nimi nebývají žádnou výjimkou. Doprava po místních komunikacích je vzácná. Ovšem i tak se mohou účastníci soutěže potkat s matatu, což je pomalý plně naložený autobus, jehož řidič nerespektuje při jízdě žádná pravidla.

Šampion v 91 letech

Naprostým unikátem ve startovní listině Safari rallye 2021 je polský pilot Sobieslaw Zasada, kterému bylo koncem ledna 91 let! Bude řídit Ford Fiesta Rally3 od společností M-Sport Poland. Safari tak bude dosud největším testem pro model nové kategorie, který debutoval na WRC před dvěma měsíci v Chorvatsku.

„Čeká mě bez debat největší výzva mého života a soutěž chci především dokončit. Safari je fantastická soutěž a já bych rád poznal, jaká je současná podoba rallye na té nejvyšší úrovni. V roce 1972, kdy soutěž měřila 6480 kilometrů, se mi podařilo dojet s Porsche 911S na druhém místě. Vítěz tehdy potřeboval na odjetí vzdálenosti celé soutěže o devět hodin více, než bylo původně plánováno. Sám jsem řídil tři dny a tři noci. Pokud bych měl udělat porovnání, myslím, že tehdejší rallye byly minimálně třikrát až čtyřikrát náročnější, než jsou ty současné,“ tvrdil před startem Zasada. Ve své kariéře se stal třikrát mistrem Evropy – 1966, 1967 a 1971. Tehdy ovšem světový šampionát nefungoval, takže Zasada patřil k nejlepším rallyeovým jezdcům na světě. Polák navíc získal třikrát titul vicemistra Evropy. Byl továrním pilotem značek Steyer Puch, Porsche, BMW a Mercedes.

Na Safari startoval celkem osmkrát. Naposledy byl v Africe 1997, kde s Mistusbishi Lancer dojel dvanáctý a navigovala ho manželka Ewa. Mimochodem, tahle účast byla také poslední Zasadův start ve světovém šampionátu. Nyní ho bude navigovat Tomasz Boryslawski, který je o 46 let mladší! Na startu bude také Zasadův vnuk Daniel Chwist, kterému je 38 let a pojede s vozem Ford Fiesta Rally2. Předchozí nejstarší závodník WRC byl Norsko Leif Vold-Johansen, který v roce 1994 řídil Rallye Monte-Carlo ve věku 82 let a vrátil se o dvanáct měsíců později jako spolujezdec.

Toyota se těší na Afriku

První dvě místa v průběžném pořadí jezdců a první příčka v hodnocení týmů. To je aktuální bilance továrního týmu Toyota Gazoo Racing, se kterou přijíždí do srdce Afriky. Sedminásobný mistr svět Sébastien Ogier vede po výhře na Sardinii šampionát o jedenáct bodů před stájovým kolegou Elfynem Evansem. Šesté místo zaujímá nejmladší jezdec týmu Kalle Rovanperä, zatímco Takamoto Katsuta bude opět v akci se čtvrtým vozem Yaris WRC v rámci programu TGR WRC Challenge Program.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Je úžasné, že se vrací Rallye Safari a Keňa. Vždy bývala nejobtížnějším podnikem v kalendáři WRC. Nevíme přesně, jak budou cesty vypadat. Musíme se připravit, že to bude hodně náročná soutěž, která dá vozům skutečně co proto. Je to pro nás jako tým i pro všechny současné jezdce nové území, a tak je to opravdu vzrušující.“

Sébastien Ogier: „Vždy jsem nadšený, když mohu ve své kariéře objevovat nové výzvy, a myslím si, že tato rallye se bude ode všech předchozích hodně lišit. Hodně jsme slyšeli, že si tentokrát musíme nastavit cíle trochu jinak. Bude to spíše o tom, abychom celou rallye přečkali bez úhony. Bylo těžké zjistit, jak se vlastně správně připravit, takže myslím, že jezdci se musí během rallye přizpůsobovat situaci. Určitě nesmíme ani v nejmenším zanedbat průzkum tratě, abychom věděli, co nás čeká.“

Elfyn Evans: „Keňa je evidentně velkou neznámou, protože nikdo ze současných jezdců tamější podnik nikdy nejel. Viděl jsem spoustu záznamů z minulosti a všechny vypadaly velkolepě. Už se nemohu dočkat, až tam vyrazíme a pojedeme ve zcela jiném prostředí. Mohla by to být velká zkouška pro vůz i pro všechny jezdce. Dokud se tam nedostaneme a nepodíváme na průzkum tratě, je těžké soudit, co vlastně bude největší překážkou.“

Kalle Rovanperä: „Keňa bude opravdu zajímavá. Mistrovství se tam naposledy jelo, kdy soutěžil můj otec. Viděl jsem všechna stará videa z té doby a také mi otec vyprávěl celou řadu historek. Nepojedeme tak dlouhé erzety, ale bude zajímavé sledovat, zda budou podmínky na některých místech stejně drsné a zákeřné. Vše bude jiné, ale už se na to moc těším.“

Hyundai čeká dobrodružství

Safari Rally je zcela nová událost pro Hyundai Motorsport a její trojici posádek. Soutěž je známá ohromujícími scenériemi, místními divočinami a silnicemi bude pro tým Alzenau novou výzvou. Belgická posádka Thierry Neuville a Martijn Wydaeghe si na Sardinii připsali čtvrté pódiové umístění v tomto roce. Sestavu týmu Hyundai Shell Mobis World Rally Team doplní dvojice Estonci Ott Tänak, Martin Järveoja a Španělé Dani Sordo, Borja Rozada.

Všechny tři posádky testovaly před několika týdny na jihu Portugalska v rámci přípravy na Safari rallye. Šéf týmu Andrea Adamo řekl: „Míříme do Keni s vědomím, že odtud musíme odvézt hodně bodů. Etapy budou náročné a neznámé, takže je třeba provést spoustu přípravných prací, než se vůbec dostaneme do úvodní etapy. Při předchozí soutěži na Sardinii jsme viděli tempo našeho Hyundai i20 Coupe WRC na šotolině, ale nedosáhli požadovaných výsledků.“

Neuville před startem řekl: „Myslím, že je každý nadšený, když máme v kalendáři Safari Rally Keňa. Slyšel jsem příběhy od řidičů, kteří tam měli šanci v minulosti jezdit a popsali dobrodružství, které tehdy žili.“ Světový šampion z roku 2019 Ott Tänak k tomu dodal: „Safari Rallye je pro mě nová událost a Afrika je místo, kde jsem nikdy nebyl. Těším se na to, i když to očekávám tak trochu jako dobrodružství. Viděl jsem záběry z dřívějších let. Zdá se, že je to divoké místo. Určitě se bude lišit od všeho jiného v kalendáři. Doufejme, že vše vyjde v náš prospěch.“

Duo Fordu objevuje Afriku

Jezdci týmu M-Sport Ford World Rally Team Brit Gus Greensmith a Francouz Adrien Fourmaux míří do Nairobi, kam se po devatenácti letech vrací ikonická Safari rallye. Modrý ovál se na zdejších terénech radoval z vítězství třikrát. Naposledy to dokázal legendární Skot Colin McRae právě v roce 2002, kdy se zde jelo zatím naposley.

Šéf tým, Richard Millener: „Safari Rallye je pro naše piloty a většinu týmu opravdu krokem do neznáma. Výzvy jsou pro M-Sport něčím, na co se těšíme a nemůžeme se dočkat, až začneme. Pandemie Covid-19 samozřejmě vytvořila několik logistických problémů. Soutěžíme ovšem v mistrovství světa a pro WRC je skvělé, že se po tak dlouhé době vracíme do Afriky.“

Adrien Fourmaux: „Je opravdu dobré, že se WRC vrací do Keni. Bude to velká výzva a z minulosti víme, jak náročná byla tato rallye. Některá místa jsou opravdu drsná, ale to jsou situace, kdy musíme být dost chytří na to, abychom řekli: „Dobře, tady musíme být pomalejší a jinde zase rychlejší.“

Gus Greensmith: „Bylo mi pět, když Colin McRae vyhrál Safari rallye pro M-Sport a já nevěděl, co to je rallye. Ovšem očividně to byla skvělá věc, kterou udělal. Takže pokaždé, když jsem v sídle M-Sport, projdu kolem jeho vozu. Je zřejmé, že je to velmi příjemná vzpomínka také pro majitele společnosti M-Sport Malcolma Wilsona. Pro tento tým by bylo skvělé dosáhnout dalšího dobrého výsledku.“

Martin Prokop: „Děkuji M-Sportu za podporu na této soutěži. Jejich tréninkové auto dostalo při seznamovacích jízdách strašně za uši. Ohnuli jsme spojovací tyč řízení, zničili několik pneumatik. Na druhou stranu mi to připadá jako rychlá jízda v zoologické zahradě. Zebry, žirafy, obrovští pštrosi nebo chlupatí koně s rohama. Možná bych měl někdy navštívit v klidu zoologickou zahradu, abych poznal, co všechno jsme tady viděli. Tratě mi připomínají Rallye Dakar v Argentině. Tratě jsou hrozně rozbité a riziko srážky se zvěří na erzetách i na přejezdech mezi nimi jsou obrovské. Je to zkrátka něco úplně jiného než v rallye běžně zažíváme. Dokončit soutěž bude obrovská výzva a chceme ji zvládnout.“

Kudy vede cesta

Rallye odstartuje ve čtvrtek v poledne z hlavního města Nairobi. Soutěžní část zahájila superspeciálka v Kasarani nedaleko Nairobi dlouhá 4,84 kilometru. Ovládli ji jezdci tovární stáje Toyota v pořadí – Francouz Ogier, Fin Rovanperä a Velšan Evans. Teprve za nimi byla tovární dvojice Hundai Estonec Tänak a Belgičsan Neuville. Dvanáctou příčku obsadil Martin Prokop. Nejstarší muž startovního pole, jedenadevadesátiletý Polák Sobielsaw Zasada ztratil na nejrychlejšího 1:48,7 minuty.

Zbývající tři dny se odehrají blízko servisního parku na břehu jezera Naivasha přibližně 100 kilometrů na severozápad od Nairobi. Pátek obsahuje dva průjezdy trojicí rychlostních zkoušek jižně od jezera,

V sobotu se posádky přesunou ještě více na sever na cesty kolem jezera Elmenteita, kde je čeká další trio rychlostních zkoušek, opět projížděných dvakrát. Rallye zakončí v neděli pětice rychlostních testů v okolí jezera Naivasha. Závěrečná erzeta je samozřejmě Power Stage, na které získává prvních pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusových bodů ke klasickému bodování. Posádky čeká od čtvrtka do neděle osmnáct rychlostní zkoušek v celkové délce 320,19 kilometrů.

Průběžné pořadí (po 1 z 18 RZ):

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 3:21,5; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +0,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +0,7; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 XCoupé WRC) +2,5; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +5,0; 6. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +5,6; 7. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +6,1; 8. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +7,9; 9. Bertelli, Scatolin (It./Ford Fiesta WRC) +9,0; 10. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +9,6; 11. Sordo, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +10,5; 12. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +18,1.

Zbývající program Safari rallye

Pátek 25. 6. – 7.09 RZ2 (13,34 km), 8.05 RZ3 (32,68 km), 9.18 RZ4 (18,87 km), 12.46 RZ5 (13,34 km), 13.42 RZ6 (32,68 km), 14.55 RZ7 (18,87 km).

Sobota 26. 6. – 7.08 RZ8 (14,67 km), 8.08 RZ9 (20,33 km), 9.22 RZ10 (31,04 km), 13.05 RZ11 (14,67 km), 14.08 RZ12 (20,33 km), 15.22 RZ13 (31,04 km).

Neděle 27. 6. – 6.26 RZ14 (11,33 km), 7.38 RZ15 (10,56 km), 9.45 RZ16 (9,71 km), 10.25 RZ17 (11,33 km), 12.18 RZ18 (10,56 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 106 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 95; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 77; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 49; 5. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 48; 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 44; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 30; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 22; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 20; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 12; 12. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 14. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 16. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 18. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 19. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 20. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 21. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 22. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 231 bodů; 2. Hyundai 182; 3. Ford 82; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Tänak 31; Ogier 29, Evans 11; Neuville 8, Sordo 5, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 24, Tänak 22, Evans 18, Neuville 13, Sordo 7, Rovanperä 3, Katsuta 2.