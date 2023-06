Tahle zpráva je takřka shodná s informací z pátku, ale než k ní došlo, odehrály se zajímavé události. Sobota byla nejdelším dnem rallye s dalšími šesti rychlostními zkouškami se 150,88 kilometry. Zavedla posádky na sever Keni k jezeru Elmenteita na další trojici opakovaných testů, které dělila polední návštěva servisní zóny.

Evansův kolotoč o bronz

Druhou etapu soutěže začínal z prvního místa Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) a za ním byli seřazeni jezdci v tomto pořadí – 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +22,8; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +43,5; 4. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +54,0; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19,4; 6. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:28,4; 7. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) +3:03,3.

Hned dopoledne ztratil Evans třetí místo ve prospěch Lappiho. Velšan zůstal po průjezdu brodem stát čtyřicet sekund, až se mu podařilo vůz konečně znovu rozpohybovat. „Najel jsem do brodu příliš pomalu, protože jsem nechtěl, aby vůz po rychlém průjezdu nabral vodu. Nakonec to bylo hlubší, než jsme čekali,“ popsal situaci Evans.

Čtyřiatřicetiletý jezdec v průběhu sobotních erzet třetí místo dvakrát ztratil a zase ho dvakrát získal zpět. Poprvé to bylo právě po nešťastném průjezdu brodem a vrátil se na třetí místo poté, co se Lappiho vůz zastavil. U hyundaie mělo jít o poškození hnacího hřídele. Server Dirtfish.com zastihl Lappiho, jak opravuje na levé zadní nápravě. „Nešlo o opravu, bylo nám jasné, že dál nepojedeme,“ řekl finský pilot a odkázal novináře na šéfa týmu Hyundai Cyrila Abitebouila.

Evans vydržel na třetí příčce jenom jednu erzetu, protože ho vystřídal týmový kolega Katsuta. V závěrečném měřeném úseku sobotního dne si však svoje pozice zase prohodili poté, co Katsuta dělal hodiny a aktuálně ztrácí na Evanse 16,7 sekundy. „Nemyslím si, že jsme měli zrovna dobrý den. Zatím to vypadá dobře, ale ještě nás čeká velký boj. Musíme pokračovat v tom, kvůli čemu jsme sem přišli, ale zjevně neexistuje žádné magické řešení,“ konstatoval Evans. A co řekl jeho týmový kolega a velký soupeř v jedné sobě Katsuta: „Byla spousta bahna a situace, kdy jsem auto neovládal, protože si na vodě dělalo, co chtělo. Na poslední erzetě mně to nečekaně uklouzlo a já musel couvat. Teď se musím především uklidnit a zase začít dělat svoji práci.“

Čeká nás souboj generací

Souboj o první místo je vlastně soubojem generací na továrních vozech Toyota GR Yaris Rally1. Zatím vede osminásobný mistr světa, devětatřicetiletý Francouz Sébastien Ogier. Druhý je se ztrátou 16,7 sekundy úřadující šampion a lídr šampionátu, dvaadvacetiletý Fin Kalle Rovanperä. Starší této dvojice vyhrál dopoledne jednu zkoušku, mladší dvě a dopoledne snížil manko o 0,7 sekundy na 22,1.

Odpoledne začal lépe Ogier a během dvou erzet zvýšil svůj náskok o deset sekund. Po RZ12 dokonce Rovanperä prohlásil: „Když Lappi vypadl, už nechci bláznivě riskovat. Zkoušet dohonit Seba čistou jízdou je nemožné.“ Na poslední zkoušce dne však zapršelo a Ogier ztratil téměř polovinu svého náskoku. „Abych byl upřímný, zkoušel jsem být opatrný. Některé úseky byly hodně kluzké a já nechtěl připustit žádné drama. Pro poslední sobotní erzetu jsem neudělal dobrou volbu pneumatik,“ hodnotil Ogier své počínání. Jeho soupeř Rovanperä o možnosti nedělního útoku již nemluvil, jen dodal: „Bylo tolik vody, že i jízda na dvojku mi připadala příliš rychlá. Jsme naštěstí tady v pořádku a to byl náš jediný cíl.“

Jediní čeští zástupci – posádka Martin Prokop a Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2) postoupili v průběhu sobotního programu na jedenácté místo v absolutním pořadí. V klasifikaci kategorie WRC2 je zatím druhý. „Bylo neuvěřitelně rozbité, něco takového jsem ještě na rallye nezažil. Místy jsme to měli jako klasické safari, protože jsme potkali žirafy, zebry a antilopy, ale naštěstí žádného buvola. Na poslední erzetě pořádně zapršelo, takže jsem posledních sedm kilometrů všechno vypnul a jeli jsme jen na jedničku, místy na dvojku, protože to strašně klouzalo. Máme za sebou druhý den a ten poslední podřídíme všechno tomu, abychom soutěž konečně dokončili,“ řekl Prokop na svém facebookovském profilu.

Pořadí Safari rallye (po 13 z 19 RZ):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:43:49,2; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +16,7; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:23,3; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:40,0; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +3:52,3; 6. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) 8:38,9; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +13:56,6; 8. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:53,1; 9. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally) +24:06,2; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +24:06,6; 11. Prokop. Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +29:54,4; 12. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +31:00,8; 13. Tundo, Jessop (Keňa/Škoda Fabia R5) +32:14,7; 14. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +34:48,1; 15. Munster, Louka (Niz., Brel./Ford Fiesta Rally2) +36:58,9; 16. Serderidis, Malfoy (Řec., Fr./Ford Puma Rally1) +40:14,3; 17. Domínguez, Peňato (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +49:45,5; 18. K. Patel, Khan (Keňa/Ford Fiesta R5) +58:55,2; 19. Sachania, D. Patel (Keňa/Mitsubishi Evo X) +1:07:44,5; 20. Virani, Bhatti (Keňa/Škoda Fabia R5) +1:09:21,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye

Neděle 25. 6. – 5.55 RZ14 (8,33 km), 6.51 RZ15 (18,33 km), 8.05 RZ16 (10,53 km), 10.19 RZ17 (8,33 km), 11.15 RZ17 (18,33 km), 13.15 RZ19 (10,53 km). Celkem 74,38 km.