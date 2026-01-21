Šáhid po francouzsku? Renault bude vyrábět bojové drony
Evropa se v reakci na válku na Ukrajině chystá na zbrojení a zapojují se také automobilky. Renault chystá výrobu dronu, který se inspiroval na Ukrajině a má také snížit závislost Evropy na nevyzpytatelné Americe.
Druhá největší automobilka v Evropě se letos pustí do produkce poněkud nezvyklého modelu. Ve spolupráci s francouzskou zbrojovkou Turgis Gaillard bude v jeho továrnách vznikat dron, inspirovaný válkou na Ukrajině. Pokud bude projekt úspěšný, otvírá se automobilce cesta k získání kontraktu od francouzské armády ve výši přes miliardu eur.
„Před několika měsíci nás kontaktovalo francouzské ministerstvo ozbrojených sil ohledně projektu na rozvoj francouzského průmyslu dronů,“ uvedl v úterý šéf růstu Renaultu Fabrice Cambolive v rozhovoru pro francouzskou zpravodajskou stanici BFM TV. „Byli jsme osloveni kvůli našim průmyslovým, výrobním a konstrukčním zkušenostem,“ dodal.
PRojekt nazvaný Chorus má být odpovědí na sebevražedné íránské drony Shahed (Šáhid), které Rusko používá na Ukrajině pod názvem Geran-2. Právě informace získané z jejich využití na bojišti a také ukořistěné kusy údajně pomohly k vývoji francouzské verze. Podle francouzského magazínu L'Usine Nouvelle by měly vznikat na linkách v továrnách v Cléonu a Le Mans.
V první jmenované se dnes vyrábí spalovací motory a elektromotory, a právě pohonné jednotky by měla dodávat i pro drony. V Le Mans by byla finální linka, kde bude probíhat kompletace dronů. Zaměstnat by měla asi 200 pracovníků z celkových 1800 zaměstnaných v této továrně. Turgis Gaillard už dnes produkuje vlastní drony nazvané Aarok.
Podle francouzského deníku La Tribune by se takto měl vyrábět taktický dron s rozpětím křídel kolem deseti metrů „za mimořádně konkurenceschopnou cenu“, a to v tempu až 600 kusů měsíčně během prvního roku provozu. Podle dostupných informací má být prvních deset dronů dodáno francouzské armádní nákupní agentuře DGA do poloviny roku 2026. Pokud bude armáda s výsledkem spokojena, mohl by Renault získat desetiletý kontrakt v celkové hodnotě 1 miliardy eur (téměř 25 miliard korun). Jedním z důvodů nového projektu je i snížení závislosti na amerických produktech.
Šáhid je řada dronů produkovaných íránskou zbrojovkou Shahed Aviation Industries Research Center. Jde o levné sebevražedné drony využívající z velké části komponenty dostupné na volném trhu. Írán je dodává Rusku, které už údajně rozjelo i jejich vlastní produkci v licenci. Zejména model Šáhid-136 je pod názvem Geran-2 používán ve velkém množství v útocích na Ukrajinu.
Továrny Renaultu nejsou prvními evropskými automobilkami, které by mohly být přesměrovány na obrannou výrobu. V roce 2025 oznámil německý zbrojařský koncern Rheinmetall plány na přeměnu továrny Volkswagenu v německém Osnabrücku na výrobní linku pro obrněná vozidla. Zapojit se ale mohou i další. Dodavatel automobilových dílů Valeo se účastní „paktu na výrobu obranných dronů“ společně s asi stovkou dalších firem všech velikostí, zatímco Fonderie de Bretagne, specializující se na díly pro vozidla, se připravuje na výrobu dutých nábojnic.
Zdroj: L'Usine Nouvelle , foto: Renault, Turgis Gaillard, video: Auto.cz