Největší Toyota Land Cruiser míří do Evropy, dokonce s benzínem
Toyota Land Cruiser se šestiválcem, hybridem a obřím točivým momentem se začne prodávat na některých evropských trzích. Evropská unie mezi nimi samozřejmě není.
Toyota v Evropě prodává model Land Cruiser ve verzi s označením 250, jinde na světě pojmenovanou Prado, a to jen se vznětovým čtyřválcem. Nyní však přichází ještě jedno provedení – větší a luxusnější verze 300, a to dokonce se zážehovým šestiválcem.
Motor o objemu 3,4 l má navíc dvě turbodmychadla a hybridní techniku, takže celkový výkon je 463 koní a 790 Nm. Kromě něj se do vozu montuje 3,3l turbodieselová V6 o 309 koních a 700 Nm, zmíněná 3,4l V6 bez hybridu o 415 koních a 650 Nm a konečně atmosférická čtyřlitrová V6 o 274 koních a 385 Nm.
Tento vůz se má začít ještě během ledna prodávat v Evropě – ovšem nevolejte do svého nejbližšího autosalonu Toyoty, jde o „vybrané země východní Evropy“. Automobilka je nespecifikovala, můžeme však předpokládat, že půjde o země mimo EU typu Ukrajiny či Moldavska, kde už je Land Cruiser 300 k mání se zmíněným turbodieselem. Mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Jechová nám potvrdila, že do EU se verze 300 oficiálně vozit nebude.
Hybridní Land Cruiser 300 samozřejmě stojí na žebřinovém rámu a nabídne veškerou techniku pro jízdu mimo asfalt, kterou mají i ostatní provedení, jako redukční převodovku, brodivost až 700 mm a veškerou elektroniku pro jízdu v terénu, jako je výběr režimu podle povrchu či „offroadový tempomat“ Crawl Control.
Už v základní výbavě VX budou dvě 12,3" obrazovky, audiosystém JBL se 14 reproduktory, čtyřzónová klimatizace, elektrické přední sedačky a 1,5kW zásuvka pro napájení elektrospotřebičů. Prostřední výbava ZX přidává head-up displej, samosvorný zadní diferenciál či adaptivní odpružení a vrcholná verze GR Sport přidává odlišný vzhled nárazníku a ještě lepší systém elektronicky řízeného adaptivního odpružení včetně možnosti rozpojit příčné stabilizátory.
Pro ilustraci, na dvou zmíněných trzích stojí land cruiser od 3,7 milionu ukrajinských hřiven (cca 1,8 milionu korun), resp. od 1,58 milionu moldavských lei (cca 1,92 milionu korun). Hybrid bude pravděpodobně dražší. V Česku se tedy nic nemění a jediná cesta, jak se dostat k velkému land cruiseru či k verzi 250 s hybridním pohonem, je individuální dovoz.
zdroj info, foto: Toyota | video: Marek Bednář/Auto.cz