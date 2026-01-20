Expediční speciál legální a se zárukou: Volkswagen T7 v testu Martina Vaculíka
Často slýchám žehrání na nesvobodu motorismu v naší krajině, tedy že dnes vás z STK vyhodí za o stupeň jiné profilové číslo pneumatiky, zatímco dřív nebyl problém za drobný úplatek protlačit výrazně zvýšený offroad s pevnostními nárazníky. Testovaný Volkswagen T7 v expediční úpravě je důkazem, že snad není tak zle.
Tlak na snižování emisí oxidu uhličitého a penalizace jejich nadlimitní produkce zatím na motoristy nijak negativně nedopadly. Konstruktérům automobilek se daří nacházet řešení, která snižují spotřebu, ale zároveň zajišťují i lepší dynamiku a jízdní vlastnosti. A díky stále efektivnější výrobě nejsou srovnatelná auta ani dražší, než bývala dříve.
Když prakticky jakýkoliv nový model srovnáte se starším, tak až na výjimky (Subaru, Mazda – kde chybí odvaha opustit atmosférické motory nebo je spřáhnout se silnějším hybridem) má nižší spotřebu i lepší dynamiku. Díky časté hybridizaci pak i rychlejší reakci, plynulejší akceleraci a celkově lepší projev.
Průšvih jsou však devítimístné dodávky. Musí vycházet z jednoduché techniky plechových vozů, u nichž jde o cenu. Na nějaké složité hybridy mohou zapomenout. Jejich čistě elektrický pohon pak na dřeň odhaluje fyzikální nevýhodu malé energetické hustoty baterie proti nádrži s kapalným palivem. A když jediným funkčně vyhovujícím řešením karoserie dodávky je jednoprostorová s kolmou zádí, nikdo nic neudělá s velkými a s rychlostí hodně rostoucími aerodynamickými odpory. Takže na rozdíl od osobních aut je zde dojezd pro většinu uživatelů limitující, a když se k tomu přičte vytápění velkého vnitřního prostoru a uživatel by byl závislý na veřejném nabíjení, tak by zde nebyla ani žádná ekonomická výhoda.
Kvůli flotilovým emisím oxidu uhličitého už Volkswagen nemůže nabídnout novou T7 v provedení Caravelle se silnější verzí dvoulitrového dieselu (125 kW), osmi- či devíti místy a pohonem všech kol 4Motion. V ceníku spalovacích verzí zbyl model 2.0 TDI / 110 kW s předním pohonem. Mírnější limity emisí mají užitkové vozy N1, které však nemohou být víc než sedmimístné, i kdyby jim vyšel hmotnostní vzorec (hmotnost dostupná pro náklad musí být stejná nebo vyšší než hmotnost posádky).
Únik z nekompromisních pravidel umožňují vozidla speciálního určení. Volkswagen užitkové vozy proto má nově kategorii M1 (osobní) určenou pro podstatnou přestavbu. Takové vozidlo vám prodejce nesmí prodat, jak je, ale musíte si vybrat některou z přestaveb od prověřených dodavatelů. Dnes si ukazujeme expediční vozidlo, ale může to být i dílenské, obytné či určené k přepravě invalidního vozíku. Celá přestavba má samozřejmě globální homologaci, záruku drží prodejce (on pak případně komunikuje s dodavatelem přestavby) a bez problémů s ní projdete na STK.
