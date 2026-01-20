Škoda byla loni 3. nejprodávanější značkou v Evropě. Elroq se stal evropskou dvojkou
Mladoboleslavská automobilka loni dodala přes milion nových aut, přičemž v Evropě se jí podařilo dostat na celkové třetí místo mezi všemi značkami.
Škoda si v rámci koncernu Volkswagen vede nesmírně dobře. Pyšní se vysokými maržemi přes 8 procent, což je více než třeba v případě luxusního Porsche. A daří se také z pohledu prodejů. Loni se totiž v Evropě stala třetí nejprodávanější značkou, na což jí stačilo 836.200 dodaných vozů (meziročně 9,9 %). Za růstem stojí především úspěch elektrických SUV Elroq a Enyaq, přičemž zejména první jmenovaný se stal hitem., když zaznamenal přes 95 tisíc dodávek zákazníkům. Celkově si oba lokálně bezemisní modely připsaly 174.900 exemplářů, což představuje meziroční zlepšení o 119,8 procent.
Dařilo se ale také plug-in hybridům, které jsou v aktuální nabídce zastoupeny modely Superb a Kodiaq. V jejich případě Škoda dodala dohromady 43.800 aut (+108,6 %). V Evropě pak prakticky každá čtvrtá škodovka (25,7 procent) má pohon s externě dobíjeným trakčním akumulátorem.
Celkově automobilka za rok 2025 dodala 1.043.900 vozů (+12,7 procent), což představuje nejlepší výsledek za posledních šest let. Dodávky v uplynulých letech totiž velmi negativně poznamenala globální pandemie covidu-19, odchod z Ruska kvůli válce na Ukrajině (zhruba minus 90.000 aut ročně) a také dramatický propad na čínském trhu. Ten byl ještě v druhé polovině minulé dekády pro Škodu suverénně největším. Například v roce 2018 zde prodala 341.000 aut, loni to přitom bylo pouhých 15 tisíc vozů. Už dlouho se proto spekuluje, že se česká značka z tohoto největšího světového trhu stáhne. Zatím se k tomu ovšem neodhodlala.
Největším odbytištěm se po Číně stalo opět Německo, kam mladoboleslavská automobilka loni dodala přes 211 tisíc aut. Díky tomu si Škoda dlouhodobě udržuje pozici nejvýznamnějšího importéra na tento největší evropský trh. Na druhém místě je Česko, třetí je Spojené království (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko). Škodovce se pak konečně podařilo prorazit v Indii, která je pro většinu zahraničních automobilek trochu zakletá, ačkoliv má obrovský potenciál. Mezi pětici největších odbytišť se nevešla například Francie s 50.800 vozy (+5200).
|Největší trhy pro značku Škoda v roce 2025
|Pořadí
|Země
|Počet (ks)
|Meziroční změna (%)
|1.
|Německo
|211.100
|12,8
|2.
|Česko
|91.800
|8,7
|3.
|Spojené království
|83.300
|5,9
|4.
|Indie
|70.600
|96,1
|5.
|Polsko
|65.200
|6,2
|Zdroj: Škoda
Dodávky vozů Škoda nabývají na síle taktéž na trzích, jako je Turecko (45.100; +6,8 %) a severní Afrika, zejména v Maroku (6000; +37,1 %) nebo Egyptě (5300; +32,9 %).
|Prodeje podle regionů
|Region
|Počet 2025 (ks)
|Počet 2024 (ks)
|Meziroční změna (%)
|Západní Evropa
|599.300
|538.100
|11,4
|Střední Evropa
|205.500
|192.100
|7
|Východní Evropa
|53.800
|50.700
|5,9
|Čína
|15.000
|17.500
|-14,5
|Indie
|70.600
|36.000
|96,1
|Ostatní trhy
|99.800
|92.100
|8,3
|Celkem
|1.043.900
|926.600
|12,7
|Zdroj: Škoda
Elektromobily hlavně na západě
V oblasti elektrických vozů jsou pro Škodu nejvýznamnějšími trhy Německo (51 000; +106,6 %), Dánsko (16 700; +191,0 %) a Nizozemsko (15 100; +300,0 %). V České republice dodala automobilka zákazníkům 6000 lokálně bezemisních aut (+245,7 %).
Model Elroq se v absolutních číslech stal druhým nejprodávanějším elektromobilem na evropské půdě a zároveň obsadil pozici nejprodávanějšího elektromobilu v České republice, Dánsku, Nizozemsku a na Slovensku. Mezi tři nejúspěšnější se kompaktní SUV propracovalo v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku.
Větší a služebně starší Škoda Enyaq je evropskou sedmičkou a na stupních vítězů se umístila v České republice, Finsku, Rakousku, na Slovensku a ve Švýcarsku. Díky tomu si Škoda v Evropě zajistila celkově čtvrtou příčku mezi nejprodávanějšími výrobci elektromobilů, s tržním podílem 6,8 %.
Octavia v čele, kodiak stříbrný
Kompaktní modelová řada Octavia je dlouhodobě nejprodávanější škodovkou a je též nejoblíbenějším modelem v historii automobilky. Loni se dařilo též SUV Kodiaq, který přeskočil menší crossoveru Kamiq a stal se druhou nejoblíbenější škodovkou. V roce 2024 bylo přitom „až“ čtvrté.
|Prodeje podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (%)
|1.
|Octavia
|190.300
|-11,8
|2.
|Kodiaq
|130.400
|13,9
|3.
|Kamiq
|125.900
|-0,1
|4.
|Fabia
|119.100
|1,7
|5.
|Karoq
|102.600
|-6,2
|6.
|Elroq
|95.300
|-
|7.
|Enyaq/Enyaq Coupé
|76.600
|0,1
|8.
|Superb
|75.900
|4,2
|9.
|Scala
|53.000
|-5,7
|10.
|Kylaq
|43.900
|-
|11.
|Slavia
|14.700
|-8,1
|12.
|Kushaq
|13.200
|-31,7
|Zdroj: Škoda
Polovina z dvanácti modelů ve srovnání s rokem 2024 o něco poklesla. Propad byl ovšem vyvážen jednak lepším výsledkem zmíněné Škody Kodiaq, jednak nástupem elektrického elroqu.
Elektrická ofenziva
Rok 2026 se u Škody ponese zejména v duchu premiér dvojice očekávaných elektromobilů. V řádu týdnů až jednotek měsíců se veřejnosti představí malý crossover Epiq, dvojče chystaných vozů Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo a ID. Cross. Na něj v létě naváže nová vlajková loď, sedmimístné elektrické SUV Škoda Peaq, o kterém zatím nemáme bližší zprávy. Esteticky by ovšem mělo vycházet z konceptu Vision 7S, který nastínil stylistický jazyk Modern Solid.
Zdroj: Škoda, foto: Škoda a auto.cz, video: Škoda