Nejhůře prodávaná škodovka má po faceliftu. Novinkou je třeba osmistupňový automat
Ačkoliv jádro automobilky Škoda leží primárně v Evropě, mezi její největší trhy patří také Indie. A právě zde nabízený crossover Kushaq se představuje v omlazeném provedení.
Zatímco prodeje modelů Octavia, Kodiaq či Kamiq dosahují více než 100 tisíc kusů ročně (u prvně jmenovaného skoro dvojnásobku), Škoda má ve svém portfoliu také vozy, kterým se naopak tolik nedaří. Většinou se jedná o auta určená na mimoevropské trhy, konkrétně zejména na ten indický, který už roky patří mezi nejslibnější ze všech.
Škoda v Indii před několika lety představila subkompaktní crossover Kushaq, který však velkou díru do světa neudělal. Pro tamní zákazníky je totiž příliš drahý. Mladoboleslavská značka proto přišla s dostupnějším modelem Kylaq, kterému se naopak daří vcelku obstojně. Ostatně v minulém roce se ho prodalo více než třikrát tolik co Škody Kushaq. Té za rok 2025 patří trochu nelichotivý titul nejhůře prodávané škodovky. Někdo však poslední vždycky být musí…
Škodováci ovšem nad kushaqem hůl nezlomili, naopak. Česká značka představila jeho zmodernizované provedení, které se může pochlubit prvky, jaké známe z dražších aut.
Crossover stojí na platformě MQB-A0-IN, jež byla vyvinuta speciálně pro Indii a rozvojové trhy. Po omlazení kushaq nese prvky designového jazyka Modern Solid. Dostal například zcela novou maskou chladiče s chromovanými lamelami a světelnou lištou Light Band. Přední část vozu má jiné LED světlomety, přední parkovací senzory a LED mlhová světla. Zadní část se vyznačuje novými propojenými zadními světly se sekvenčními ukazateli směru. Výrazným vizuálním prvkem na zádi je osvětlený nápis „Škoda“, který propojuje zadní svítilny.
SUV bude k dispozici v osmi barvách, včetně tří zcela nových – zelené Shimla, šedé Steel a červené Cherry. Poprvé bude hned od zahájení prodeje nového modelu nabízena také dynamicky laděná varianta Monte Carlo.
Technické i estetické novinky
Díky světlosti 188 milimetrů je Škoda Kushaq slušně vybavena pro jízdu mimo zpevněné povrchy, kterých je v obrovské Indii stále relativně málo. Crossover je v základu spojen s přeplňovaným tříválcem 1.0 TSI s výkonem 85 kilowattů a točivým momentem 178 Nm, který dostal nově vyvinutý automat. Jedná se o měničovou skříň s osmi rychlostními stupni, kterou žádná jiná škodovka nemá. Alternativou je šestistupňový manuál.
Druhým pohonem je nám taktéž známý čtyřválec 1.5 TSI se 110 kW a 250 Nm, který je spojen výhradně s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou DSG. Kushaq v kombinaci s motorem 1.5 TSI má kotoučové brzdy na všech kolech.
V interiéru se zájemci mohou těšit na nové panoramatické střešní okno s elektrickým ovládáním, dvoubarevné ambientní osvětlení, přední sedadla s odvětráváním a elektrickým nastavením až v šesti směrech, standardní samočinnou klimatizaci Climatronic a více než 25 bezpečnostních prvků. Potěší velký zavazadelník o objemu 491 až 1405 litrů, který by se rozhodně neztratil ani v Evropě.
Nová Škoda Kushaq je vybavena 10,1“ infotainmentem s bezdrátovým rozhraním Android Auto a Apple CarPlay. Jádrem systému je pokročilý hlasový asistent od Google Automotive, využívající umělou inteligenci. AI agent s pomocí Gemini nabízí inteligentní pomoc s ohledem na kontext, informace v reálném čase (například zprávy a trendy) a umožňuje handsfree ovládání hudby, telefonu, klimatizace a dalších funkcí. Hlasový asistent navíc rozpoznává indické akcenty angličtiny.
Kushaq se může pyšnit pětihvězdičkovým hodnocením bezpečnosti dle kritérií Global NCAP, přičemž všechny varianty jsou standardně vybaveny více než 25 prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, včetně šesti airbagů, přičemž vyšší výbavy nabízejí více než 40 bezpečnostních prvků.
Exkluzivita primárně pro Indii
Škoda Kushaq, jejíž jméno je odvozeno ze sanskrtského výrazu pro císaře, debutovala v roce 2021 a stala se vůbec prvním vozem Škoda na zmíněné platformě MQB-A0-IN. Ačkoliv byl crossover vyvinut hlavně pro indický trh, Škoda tento model prodává také na Blízkém východě a také ve Vietnamu. Dosud bylo prodáno necelých 95 tisíc exemplářů.
Zdroj: Škoda, foto a video: Škoda