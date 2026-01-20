Koncept Ford Fiesta Urba z roku 1989 aneb Jediná čtyřdveřová fiesta
Jak mohl vypadat městský automobil blízké budoucnosti, ukazovala v roce 1990 studie Ford Fiesta Urba na bázi tehdy rok staré třetí generace.
V roce 1989 představil Ford svůj tehdy nejmenší model Fiesta ve třetí generaci. Šlo o zcela nově vyvinuté auto, dnes bychom řekli na nové platformě, jakkoliv některé pohonné jednotky byly převzaty z hranatého předchůdce. Tehdy šlo o jedno z nejmodernějších malých aut, které se po výrazné inovaci v roce 1996, kdy dostalo mimo jiné také zcela nové 16ventilové motory Zetec – Sigma, nabízelo až do roku 2002.
Třetí generace se na trhu ani neohřála, když Ford vtipně využil její moderní techniku a postavil na ni koncept Fiesta Urba. Už samotný název konceptu říkal, že auto je určeno primárně do města. To je trochu zvláštní, jelikož i fiesta coby zástupce segmentu B byla na západě od naší hranice považovaná za městské vozidlo. Minimálně v základních motorizacích.
Kde to má dveře
Výchozí fiesta třetí generace byla tří- nebo pětidveřovým hatchbackem. Právě počet dveří je tím, čím se koncept Fiesta Urba na první pohled lišil od výchozího sériového modelu. V podstatě spojovala výhody třídveřové a pětidveřové karoserie.
Na straně řidiče tak mělo auto pouze jedny boční dveře, jejichž délka odpovídala třídveřové verzi sériové fiesty. Myšlenkou bylo, aby měl řidič co možná nejsnazší přístup na své pracovní místo. Poněkud stranou zůstala skutečnost, že dlouhé dveře mohou způsobovat problémy v úzkých mezerách při kolmém nebo šikmém stání. Nicméně smyslem bylo usnadnit řidiči nastupování a vystupování, což u pětidveřových variant malých vozů bývá obtížnější. Zejména tehdy, kdy byla auta výrazně menší než dnes.
Naopak na pravé straně byly použity dvě boční dveře, tedy jako u pětidveřové verze sériové fiesty. Přední dveře tudíž byly kratší. Zde byl smysl zejména bezpečnostní. Šlo o snahu podpořit, aby děti sedící ve druhé řadě (vzadu) neměly jinou možnost než vystoupit na krajnici, případně chodník, a nikoliv do vozovky.
Uvedená v podstatě hybridní koncepce karoserie samozřejmě znamenala rozdílnou polohu sloupků B, které také byly vůči podlaze vozu asymetricky umístěné. Podivný koncept s lichým počtem bočních dveří oprášil v roce 2011 Hyundai s modelem podivného kupé veloster. V jeho případě šlo spíše o to spojit praktičnost s dynamickým vzhledem, což se patrně podařilo. Veloster se nakonec vyráběl až do roku 2022. Podobný koncept s lichým počtem bočních dveří nabídl také Mini Clubman a relativně nedávno též elektrický Fiat 500e, u něhož se navíc zadní dveře otevírají v opačném smyslu, podobně jako třeba u Mazdy RX-8 nebo MX-30.
Aby vozidlo ustálo nástrahy městského provozu, dostalo větší plastové nárazníky spolu s plastovými obklady bočnic, respektive dveří karoserie. Velmi progresivním prvkem byly ultrazvukové senzory ukryté za destičkami v předním i zadním nárazníku. Tedy systém hlídání překážky při parkovacích rychlostech, který je dnes běžný, tehdy jej ovšem nenabízely ani BMW 7 či Mercedes-Benz S (ty jej dostaly až začátkem 90. let). Aby bylo auto v městském provozu dobře viditelné, dostalo poměrně výrazný žlutý lak.
Místo páky tlačítka
S městským provozem kolidovala také uplatněná pohonná jednotka. Tvůrci zvolili čtyřválec o objemu 1097 cm³ s výkonem 40 kW, který byl převzat ze sériové fiesty. Vzhledem k hmotnosti vozu pouhých 830 kg jeho výkon plně dostačoval ke svižné jízdě městem. Namísto manuální převodovky byla zvolena samočinná. Šlo o tehdy relativně novou převodovku CVT Ford CTX, tedy s plynulou změnou převodu (variátor). Právě ve městě s častým rozjížděním vykazují variátory obecně velmi dobré vlastnosti.
V konceptu Urba se však na rozdíl od sériové Fiesty Automatic neovládala mechanickou pákou, ale elektricky tlačítky umístěnými na panelu mezi předními sedadly. Elektrická vazba mezi ovladačem a samotnou převodovkou představovala v té době rovněž docela unikum, a to nejen v téhle třídě.
Auto sice nedostalo posilovač řízení, který tehdy nenabízela ani sériová fiesta (dokonce ani vrcholné sportovní verze XR2i a Turbo jej neměly). Aby však Ford usnadnil řidiči ovládání vozu, vybavil koncept řízením s proměnným převodem. Nechybělo ani protiblokovací zařízení brzd, byť v jednodušší mechanicko-hydraulické verzi známé třeba z escortů. Malé překvapení se nacházelo v zavazadlovém prostoru. V jeho podlaze našel své místo box na potraviny, což ale vylučovalo rezervní kolo. Ten navíc mohl jídlo jak chladit, tak také ohřívat dle požadavku obsluhy.
Ačkoliv byla dle britských zdrojů Fiesta Urba navržena tak, aby ji bylo možné vyrábět, na její produkci nikdy nedošlo. Údajně ji vedení Fordu považovalo za příliš velkou kuriozitu. Je také otázkou, kolik lidí by si ji ve skutečnosti koupilo, neboť popsaná v té době dost pokročilá řešení určitě nebyla levná.
