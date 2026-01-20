Americké úřady zkoumají svolávačku GM. Auta měla problémy i po servisu
Svolávací akce celkem 721 tisíc aut General Motors s osmiválcem L87 měla odstranit zásadní výrobní vady motoru. Vypadá to však, že se oprava v některých případech nepovedla.
Zhruba 721 tisíc aut koncernu GM z let 2021–2024 s motorem L87, tedy 6,2l zážehovým osmiválcem, muselo v loňském roce do servisu kvůli výrobním vadám ojnic či klikové hřídele, které mohly vést k poškození či zničení motoru. Nejvíce aut, téměř 600 tisíc, bylo postiženo ve Spojených státech.
Servisy měly u konkrétních vozů zjišťovat, zda mají vadné díly, a případně je vyměnit. U motorů s bezvadnými díly měli vyměnit olej za hustší, samozřejmě včetně filtru a víčka s uvedenou viskozitou.
Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) se nyní věcí zabývá znova. Důvodem je 36 stížností majitelů dotčených aut, kterým selhal motor poté, co byl proveden výše popsaný servisní zásah. NHTSA tedy zkoumá, zda byla oprava, resp. výměna oleje za hustší dostatečným opatřením.
Z celkem 597.630 aut, kterých se problémy ve Spojených státech mohly týkat, mělo být skutečně postiženo onou vadou ojnic či klikové hřídele jen 3 %, tedy necelých 18 tisíc. Původní svolávací akce však obsahovala poznámku, že přišlo více než 28 tisíc stížností, z čehož 14 tisíc zmiňovalo i ztrátu výkonu. Jaké procento aut se nepodařilo opravit, zatím není jasné.