Bosch vyvíjí okruhového kouče s umělou inteligencí. Mají zrychlit profesionály i amatéry
Umělá inteligence míří z infotainmentu na závodní trať. Bosch vyvíjí Track Performance Assist, okruhového „kouče“, který z dat o autě a mapy okruhu počítá ideální trajektorii a porovnává ji s jízdou řidiče. Cílem je srozumitelná zpětná vazba, postupně dávkovaná asistence a rychlejší časy bez zbytečných chyb.
Umělá inteligence se v automobilech zatím nejviditelněji prosadila v multimediálních systémech. Vede přirozenou konverzaci, vyhledává obsah, pracuje s body zájmu v navigaci a přebírá část ovládání komfortních funkcí. Bosch ale nyní posouvá její využití do úplně jiné disciplíny, do světa jízdy na okruhu.
Technický základ konceptu vychází z dřívějších projektů Bosche v oblasti softwaru a systémů jízdní dynamiky, například z řízení jízdní dynamiky, kontroly trakce, brzdového modulu a dalších souvisejících systémů. Track Performance Assist (TPA) dále využívá ke svému chodu aktivní bezpečnostní prvky vozu včetně senzorů a systémy autonomního řízení. Pracuje také s navigačními podklady, cloudovými úložišti a přesnými GPS souřadnicemi.
Umělá inteligence v systému TPA slouží především k výpočtu ideální trajektorie a k vytvoření referenčního, tedy teoreticky nejrychlejšího kola pro danou kombinaci vozu a okruhu. Na něj pak TPA navazuje telemetrickým vyhodnocením a doporučeními pro řidiče.
Novinka stojí na třech pilířích. Prvním je definice ideální trajektorie počítaná umělou inteligencí. Systém má být schopen určit nejrychlejší závodní stopu pro konkrétní kombinaci vozu a okruhu, přičemž pracuje s detailními daty o technice i trati a AI model má prověřovat obrovské množství variant, aby vybral optimální řešení. V autě pak řidiči na displeji ukazuje, jak moc se od ideální stopy odchyluje.
Testování zatím ukázalo, že toto řešení není praktické, protože řidič nemá čas sledovat dění před sebou a zároveň displej na palubní desce. Jako vhodnější řešení se sice nabízí head-up displej, ale Bosch tvrdí, že jejich současná zobrazovací úroveň zatím není dostatečná pro promítání ideální dráhy do zorného pole řidiče, tak, jak tomu je například v počítačových hrách. TPA nabízí i audio režim, který pouze ohlašuje momenty, kdy má řidič začít brzdit.
Druhým pilířem je profil maximální rychlosti, který navazuje na telemetrické vyhodnocení. TPA dokáže porovnat reálná data z jízdy s ideálním teoretickým časem na kolo v daném voze a v jednotlivých úsecích tratě ukázat, kde je prostor ke zlepšení. Jde o ideální řešení pro závodníky, kteří si po pár ostrých kolech projdou data během přestávky v boxech.
Třetí, nejambicióznější částí jsou zásahy do brzd a plynu v reálném čase. Pokud se vůz v konkrétním místě okruhu chystá překročit hranici rychlostního profilu, systém může aktivně zpomalit, případně omezit akceleraci. Korekce volantem jsou ponechány čistě na řidiči, aby se nevytratila autenticita zážitku.
TPA umožňuje různou citlivost zásahů s cílem začít na nejvyšším stupni asistence, kterou s nabývající se jistotou řidič snižuje. Bosch využívá pro testování Mercedes-AMG GT 4dveřové kupé se čtyřmi úrovněmi a Aston Martin DB12 s osmi.
Pro výpočet ideálního kola je nutné detailně znát schopnosti vozu, tedy výkon a brzdné schopnosti, přilnavost pneumatik, charakter aktivního tlumení či případné aerodynamické efekty. Z těchto parametrů vzniká mimo jiné 3D model dynamických možností auta. Druhou částí skládačky je přesná mapa okruhu včetně topografie, na jejímž základě AI kombinuje vůz a trať a generuje „perfektní kolo“.
Ohledně reálného využití se dá polemizovat nad výcvikovými programy pro profesionální závodníky, protože ti mají přístup k detailním informacím o autech i tratích. Bosch má zatím zmapovaných asi 30 okruhů s cílem počet navýšit na 200.
Zdroj: Bosch, Evo, Top Gear I foto: Bosch, video: Mercedes-AMG