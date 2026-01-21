Výroba Mazdy CX-3 nadobro končí. Pro Evropu to může znamenat nový model
Mazda už model CX-3 z Evropy stáhla dávno, až v březnu však jeho výroba skončí nadobro. Může ho nahradit nový malý crossover, který by se mohl dostat i do Evropy.
Když se dnes podíváte na nabídku modelů značky Mazda, kromě dvou převlečených čínských changanů také uvidíte crossovery CX-5 a CX-30, stejně jako model 2 Hybrid. Klasická Mazda 2 už z Evropy zmizela loni po více než deseti letech na trhu a malinký crossover CX-3 se poroučel ještě dřív – v roce 2021.
To však neznamená, že by tehdy skončila výroba těchto modelů. Automobilka je vyrábí dodnes, „jen“ je neprodává v Severní Americe ani Evropě a zůstává s nimi na domácím japonském trhu. CX-3 tam začíná na 2,7 milionu jenů (cca 355 tisíc korun), 2 stojí od 1,72 milionu jenů (cca 226 tisíc korun).
Výroba obou těchto modelů však v letošním roce skončí. Uvádí to japonský web Creative Trend s odkazem na interní dokumenty zaslané tamním prodejcům značky. CX-3 se má přestat vyrábět v březnu a 2 v červnu tohoto roku.
Samo o sobě to pro Evropu neznamená nic moc, jenže konec výroby dvou modelů znamená otevření výrobních kapacit pro něco jiného. A tím by mohla být produkční verze konceptu Vision X-Compact, která se ukázala na autosalonu Japan Mobility Show na začátku roku 2025.
Je to samozřejmě spíš spekulace, ale není bez reálného základu. Automobilka již v únoru 2025 oznámila, že její thajská divize bude vyrábět nové kompaktní SUV. Dosavadní CX-3 i 2 se vyrábí mimo jiné právě v Thajsku, takže jejich nahrazení novým modelem není úplně nereálné.
Nový vůz se může jmenovat jak CX-3, tak ovšem i třeba CX-20, jelikož Mazda v současnosti pojmenovává své crossovery a SUV právě dvoucifernými názvy. Po této stránce však ještě nic nebylo potvrzeno. Stejně tak zatím netušíme, jestli půjde o elektromobil nebo třeba hybrid, a jestli Mazda nevezme po vzoru modelu 2 Hybrid zavděk Toyotou Yaris Cross či Aygo X Hybrid.
