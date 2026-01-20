Xiaomi SU7 překonalo rekord v dojezdu. Za den ujelo přes 4 tisíce km
Elektrický sedan Xiaomi SU7 zvládl během 24 hodin ujet 4.264 kilometrů. Reálný vytrvalostní test na okruhu ukázal, kam se dnes posunuly vysokonapěťové architektury, řízení teploty a výkonové rezervy moderních elektromobilů.
Xiaomi zvolilo jednoduchý, ale technicky náročný scénář. Sériovou verzi sedanu SU7 Max nasadilo na uzavřený oválný okruh v čínské provincii Jiangsu a nechalo ji jezdit celý den bez přerušení. Auto zastavovalo pouze kvůli dobíjení, žádné technické úpravy ani výměny komponent nepřicházely v úvahu. Výsledkem je hodnota, která v kontextu sériových elektromobilů nemá obdoby: 4.264 kilometrů za 24 hodin.
Vůz jel po většinu času velmi rychlým tempem, místy až kolem 240 km/h. I po započtení nabíjecích zastávek vychází průměrná rychlost přes 177 km/h. Rozhodujícím faktorem nebyla kapacita baterie, ale spíše schopnost rychle energii doplňovat a dlouhodobě udržet výkon.
Zajímavá architektura
Z technického hlediska stojí celý rekord na nové vysokonapěťové architektuře s napětím 897 V. Ta umožňuje výrazně vyšší nabíjecí výkony při nižších ztrátách a menším tepelném zatížení. Akumulátor s kapacitou 101,7 kWh je navržen speciálně pro opakované rychlé nabíjení, aniž by docházelo k dramatickému omezení výkonu nebo přehřívání. Právě tato kombinace byla při 24hodinovém testu klíčová.
O pohon se stará dvojice elektromotorů s názvem V6s Plus s maximálními otáčkami až 22.000 za minutu. Maximální rychlost vozu je 265 km/h, ale důležitější je schopnost držet vysoký výkon dlouhodobě. Elektronika ani chlazení během testu nezasahovaly do jízdy tak, aby bylo nutné tempo výrazně snižovat, což je u elektromobilů stále jedna z největších výzev.
Xiaomi uvádí, že při ideálních podmínkách dokáže SU7 Max během zhruba patnácti minut rychlého nabíjení doplnit energii odpovídající až přibližně 670 kilometrům dojezdu podle metodiky CLTC (dle WLTP by to bylo o něco méně). To přesně odpovídá filozofii testu: nejde o co nejdelší jízdu na jedno nabití, ale o co nejkratší přerušení jízdy při zachování vysokého tempa. Dojezd SU7 Max je jinak až 835 kilometrů dle CLTC.
Rekord mezi produkčními vozy
Pro Xiaomi má výsledek ještě jeden významný rozměr. Značka, která donedávna neměla s vývojem automobilů praktické zkušenosti, tím potvrzuje schopnost zvládnout celý technický celek. Od baterie přes pohon až po software a chlazení – na úrovni zavedených výrobců.
Na závěr je fér dodat kontext. Mercedes-AMG se s konceptem AMG GT XX v rámci testů na okruhu Nardò dostal v přepočtu na vyšší 24hodinový výkon než xiaomi, šlo však o prototypový vůz vyvinutý výhradně pro validační zkoušky nové elektrické platformy AMG.EA.
Xiaomi naproti tomu dosáhlo svého výsledku se sériovým, homologovaným elektromobilem a v přesně definovaném formátu. Čísla tedy nelze stavět přímo proti sobě – Mercedes-Benz ukazuje potenciál budoucí techniky, zatímco Xiaomi demonstruje, kam se už dnes dostala realita sériové elektromobility.
Zdroje: Mercedes-AMG, Xiaomi