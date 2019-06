Scania představuje autonomní koncept NXT pro městskou dopravu

Společnost Scania představuje koncept NXT v souvislosti s dopravní konferencí Global Public Transport Summit pořádanou organizací UITP ve Stockholmu ve dnech 10. až 12. června letošního roku.

Koncept rozvíjí myšlenku modulárního systému, který již ve svých studiích využila řada společnost a posouvá ji dál. Doposud se u podobných konceptu jednalo o využití několika různých karoserie ve spojení s jedinou podvozkovou plošinou schopnou samostatné jízdy, ale Scania NXT používá přední a zadní pohonné moduly, které lze namontovat na karoserii autobusu, rozvážkového nákladního vozidla nebo vozidla pro svoz odpadu.

Osmimetrový autobusový modul je sestaven jako jedna kompozitní jednotka, díky čemuž lze podstatně snížit hmotnost. Akumulátory s válcovými články jsou umístěny pod podlahou, což umožňuje využití jinak mrtvého prostoru a přispívá k lepšímu rozložení hmotnosti. S nízkou hmotností vozidla menší než osm tun je dojezd se současnými akumulátory odhadován na 245 kilometrů.

„NXT představuje vizi budoucnosti dopravy ve městech. Některé z technologií ještě potřebují určitý čas k úplnému rozvoji, avšak pro nás je důležité, že jsme vytvořili skutečné koncepční vozidlo, u něhož bude možné vizuálně a technicky demonstrovat myšlenky toho, co je na dosah,“ říká Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania. „Vozidlo NXT je navrženo pro rok 2030 a dále a zahrnuje několik špičkových funkcí, které jsou k dispozici již dnes.“

Společnost Scania uvádí, že při dosahování skutečné změny v ekosystému dopravy hrají sice vozidla důležitou roli, avšak musíme se zaměřit i na další aspekty. Je vyžadován významný rozvoj infrastruktury pro potřeby elektrifikovaných i autonomních vozidel. Navíc je třeba nepřetržitý pohyb osob a zboží ve městech řešit spíše koherentním způsobem než nesouvislým plánováním.

Komerční doprava je v mnoha směrech základní složkou města. Představuje způsob, jakým se dostáváme do práce nebo do školy. Podílí se na tom, jak jsou potraviny dováženy do obchodů a restaurací, jak jsou léky dodávány do nemocnic a jak probíhá svoz a likvidace odpadu. V současné době nejsou toky ve městech zdaleka optimalizovány, protože zboží je dodáváno během ranní dopravní špičky, kdy je většina lidí rovněž na cestách. A současně v noci, kdy lidé spí, je komerční doprava v centrech měst ve velké míře omezena.

Veřejná doprava vždy znamenala sdílení. To je třeba nyní posunout na další úroveň. S vyšším stupněm automatizace bude jednodušší zavést větší flexibilitu ve veřejné dopravě. Robert Sjödin, manažer projektu NXT, k tomu dodává, že toto vozidlo poskytne neocenitelná hmatatelná data pro další vývoj elektrifikovaných autonomních vozidel společnosti Scania.

Zdroj: Scania Group, Scania Czech Republic s.r.o