Prestižní ocenění Green Truck bylo v roce 2017 uděleno nové generaci sedlového tahače Scania R 450 Highline, v loňském roce je získal zástupce stejné generace v provedení R 500 a letos jím byl opět oceněn tahač Scania R 450.

Na tom, že Scania získala prestižní ocenění potřetí za sebou, má zásluhu moderní šestiválcový motor o objemu 13 litrů. Nízká spotřeba, nejvyšší průměrná rychlost a nižší emise výfukových plynů, pomáhají dopravcům udržet nízké náklady na provoz a také šetří životní prostředí.

Scania R 450 zvítězila mezi třinácti testovanými vozidly na 353 kilometrů dlouhé trase s nejnižší průměrnou spotřebou paliva 23,25 litrů nafty na 100 kilometrů, nejnižšími emisemi (CO2e) 738 gramů na kilometr a přitom všem bodovala nejvyšší průměrnou rychlostí 80,42 km/h.

„Pro společnost Scania je to velká čest! Zejména proto, že je to již naše třetí vítězství v řadě. Ocenění Green Truck 2019 jen ukazuje to, co naši zákazníci na celém světě již moc dobře vědí: že Scania R 450 je mimořádně úsporné nákladní vozidlo, “říká Alexander Vlaskamp, ​​ředitel Scania Trucks.

Podíl společnosti Scania na trhu v Evropě také zaznamenal úspěch. V prvním čtvrtletí roku 2019 se vyšplhal na rekordních 19,1%. Scania se také v tomto období stala nejprodávanějším nákladním vozidlem v České republice i na Slovensku.

Další vozidlo Scania s označením „G 410“ se umístilo na třetím místě s průměrnou spotřebou 24,02 litrů nafty na 100 kilometrů a emisí skleníkových plynů (CO2e) 762 gramů na kilometr.

Green Truck je již tradičně udělováno na základě výsledků testů pořádaných německými časopisy VerkehrsRundschau a Trucker. V letošním ročníku byla celková hmotnost soupravy tahače s návěsem u všech zúčastněných necelých 32 tun. Výkon motoru mohl být maximálně 368 kW (500 k), ale jak se v testu ukázalo, nejlepších výsledků dosahovaly vozidla s výkonem kolem 331 kW (450 k).

Spotřeba paliva a průměrná rychlost jsou přísně kontrolovány a potenciální rozdíly v počasí a vlivem provozu jsou vyloučeny. Nízká spotřeba pohonných hmot nejen šetří náklady, ale také odpovídá energetické účinnosti, sníženým emisím výfukových plynů a zvýšené udržitelnosti.

Zdroj: Scania Czech Republic s.r.o.