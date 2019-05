Scania připomíná 50 let svých vznětových motorů V8

Společnost Scania od konce šedesátých let dvacátého století nabízí nejvýkonnější provedení svých nákladních vozidel se vznětovými vidlicovými osmiválci z vlastního vývoje. Premiéra prozatím poslední generace těchto motorů se odehrála v roce 2017.

Od roku 1969, kdy Scania uvedla na trh první motor V8, prošly tyto pohonné jednotky dalekosáhlým vývojem. Od první čtrnáctilitrové jednotky s výkonem 257 kW (350 k) až k dnešním modelům Euro 6 o objemu 16,4 litru jsou motory Scania V8 vždy technickými skvosty.

První vidlicový osmiválec švédské značky, u jehož zrodu stál Bengt Gadefelt, který vedl vývoj vznětových motorů značky Scania od šedesátých do osmdesátých let dvacátého století, představoval na konci šedesátých let nejvýkonnější agregát pro užitková vozidla evropské značky.

Výkonová hranice tohoto motoru o objemu 14,2 l a válci rozevřenými v úhlu 90 stupňů byla v několika krocích postupně zvyšována až na 390 kW (530 k), respektive 2300 N.m v konečné verzi vyráběné v letech 1995 až 2001. Výkon tedy vzrostl o polovinu, točivý moment dokonce o 85 %.

Scania vyrobila od konce šedesátých let dvacátého století do začátku jednadvacátého století více než 170.000, 14,2litrových motorů V8. Uplatnění našly v užitkových vozidlech či lodích. Na devět set motorů V8 bylo implantováno i do autobusů.

V roce 2000 byl představen zcela nově konstruovaný vidlicový osmiválec. Tentokrát o objemu 16 litrů a koncipovaný na bázi modulárního způsobu stavby s využitím řady společných montážních prvků motorových řad o objemech 9, 11 a 13 litrů.

O deset let později Scania spolu s šestnáctilitrovým motorem Scania představila technologii zhutněné ocelolitiny (CGI), která nyní nachází uplatnění u motorů švédské značky s výkonem přesahujícím 331 kW (450 k). Blok válců z CGI je o 30 až 40 procent pevnější než bloky z běžné litiny. Vysoký výkon přináší vyšší zátěž a namáhání bloku motoru. Použití CGI tudíž zvyšuje spolehlivost.

Prozatím poslední generace 16,4litrových motorů V8 byla představena v roce 2017 a přinesla řadu vylepšení. Scania vyzdvihovala především snížení celkové hmotnosti, nižší náklady na údržbu a opravy i vyšší celkovou provozuschopnost. Samostatnou kapitolu pak má představovat snížení spotřeby paliva o 7 až 10 procent s dosavadními osmiválcovými motory švédské značky.

Scania při představení nové generace motorů V8 v roce 2017 uvedla, že vychází ze stejného motorového bloku a stejné základní konfigurace jako její předchůdce, ale tím veškerá podobnost končí. Na trh míří aktuální osmiválce o objemu 16,4 litru ve verzích s výkony 382 kW (520 k), 427 kW (580 k), 479 kW (650 k) a 537 kW (730 k) při 1900 otáčkách za minutu. Nejvyšší hodnoty točivého momentu jsou pak 2700 N.m, 3000 N.m, 3300 N.m a 3500 N.m.

