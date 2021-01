Schumi vs. Hamilton: Porovnali jsme dva zřejmě nejlepší jezdce F1 v historii

Každé srovnání zavání konfrontací a to jsme nechtěli. Nabízíme vám pohled na dva velikány přes názory osob, které znají nejvyšší sféru motoristického sportu.

Potkali se na tři roky

Éra obou začala v dějinách F1 koncem srpna 1991, když dvaadvacetiletý Michael Schumacher debutoval s vozem Jordan na Velké ceně Belgie ve Spa. Ve stejné sezoně začal jezdit za Benetton, se kterým získal dva tituly mistra světa (1994 a 1995). Pro sezonu 1996 přestoupil k Ferrari, s jehož vozy získal v letech 2000 až 2004 pět titulů. Po sezoně 2006 se poprvé rozloučil se světem F1, aby se na roky 2010 až 2012 vrátil za volantem Mercedesu.

Právě ve zmíněném tříletém cyklu se utkával s Lewisem Hamiltonem, tehdy pilotem McLarenu. V 58 velkých cenách dosáhl na lepší umístění Brit ve 43 závodech, Němec v jedenácti, čtyřikrát nedokončili závod ani jeden z nich. Když se Schumi rozhodl odejít definitivně, přemluvil tehdy nevýkonný šéf britsko-německé stáje Niki Lauda právě Lewise Hamiltona.

Ten mu v polovině září 2012 v Singapuru slíbil, že půjde k Mercedesu. Tam také od sezony 2013 zakotvil a pracuje v této stáji dodnes. Počínaje šampionátem 2014 získal až do letošního roku šest titulů mistra světa a navázal tak na svůj premiérový triumf ze sezony 2008, tehdy jako pilot McLarenu.

Svět motorů 01/2021

„Je paradoxní, že základ auta a týmu, s nímž nyní Hamilton nyní vyhrává, zformoval převážně Michael. Byl to on, kdo mu připravil půdu, a Hamilton toho teď využívá,“ říká Tomáš Enge, jediný Čech, který startoval v závodech F1. Němec dokázal vybudovat vítěznou strukturu nejen u Mercedesu, ale v minulém století také u Ferrari a sám z ní potom těžil. Z tohoto pohledu přišel Hamilton vždy do fungující stáje. Ať již to byl Mercedes, nebo dříve McLaren. Oba piloti jsou si podobní v tom, jak prožívají atmosféru s jednotlivými členy týmu.

Sedm let po fatálním zranění na lyžích zůstává Schumacher stále pojmem i pro člověka, který se o sport nezajímá. „Hamilton má ovšem nakročeno k tomu, aby Schumiho rekordy ještě překonal,“ dodává Tomáš Enge.

Michael Schumacher Lewis Hamilton Datum narození 3. ledna 1969, znamení Kozoroha 7. ledna 1985, znamení Kozoroha Sezony 19 (1991–2006, 2010–2012) 14 (2007–2020) Starty 307 266 Výhry 91 95 Stupně vítězů 155 165 Kvalifikace 68 98 Nejrychlejší kola 77 53 Odstoupení 68 26 Počet km na 1. místě 24 148 25 900 Ujeté km 81 208 76 550 Tituly 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Týmy Benetton, Ferrari, Mercedes McLaren, Mercedes

Jací jsou mistři?

Vybrali jsme sedm důležitých oblastí pro práci pilota F1. Šampiony porovnávaly české i zahraniční osobnosti.

Cit pro auto: „Lewis je velký profesionál. Zapálený a oddaný, ale Michael měl v sobě ještě smysl pro detail, který Lewis v současné době nepotřebuje,“ říká výkonný ředitel promotéra šampionátu Ross Brawn, který byl sportovním ředitelem Ferrari v době Schumiho největších triumfů.

Týmová práce: „U Michaela nezáleželo na tom, o kolik věcí jste ho požádali, dokázal si to poskládat dohromady. U Lewise je to stejné. Dělá to často, aniž by si toho někdo všiml. Odlišní jsou až mimo závodní vůz,“ připomíná své postřehy šéfinženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

Arogance: „Abyste se stali šampiony, musíte být arogantní i na trati. Vzpomeňte si, jak Schumi naboural v roce 1994 do Damona Hilla nebo v sezoně 1997 do Jacquese Villeneuva. Když začal kralovat formuli 1, jeho excesů ubylo,“ vzpomíná Enge a dodává: „Hamilton je na tom podobně. Má takovou převahu, že nemusí sahat k žádným nebezpečným manévrům.“

Jízda na mokru: Tady jsou oba naprostí fenoméni. Ne nadarmo se Schumacherovi svého času přezdívalo Regenmeister, a když pršelo, málokdo měl na něj nárok. V tomhle se mu Hamilton vyrovná. „V těchto podmínkách jezdí jako z jiného světa,“ řekl o Britovi šéf stáje Mercedes Toto Wolff po deštivé kvalifikaci v Rakousku, kdy druhému v pořadí nadělil 1,2 sekundy.

Technika: „Zatímco Schumacher znal na svých vozech každý šroub, Hamilton je vnímán víc jako pilot počítače než bestie s názvem F1. „Michael pracoval v éře, kdy byla analýza dat horší, takže jezdcův vliv byl větší. Teď vyjdete z kokpitu a inženýr vám hned určí chování auta v každé zatáčce. Takže pilot už toho nemá moc co říct,“ vysvětluje Ross Brawn.

Legenda: „Každý z nich vítězil v jiné éře. Nelze říkat, kdo je lepší. Těžko srovnávat piloty různých generací s odlišnými typy vozů,“ říká Tomáš Enge. Další český závodník Josef Král přidává postřeh: „Současné sociální sítě prudce akcelerují dobu. Schumiho rekordy vypadají výraznější, protože žily déle mezi fanoušky a nové události je rychle nepřebily.“

Osobnost: „Schumacher byl spíše tichý typ chránící si soukromí. Hamilton je extrovert, který svůj život sdílí na sociálních sítích,“ popisuje vlastní postřehy Brawn.