Seat poodhaluje omlazenou Ibizu a Aronu, představí je již brzy

Obě modernizované novinky, jejichž představení je naplánováno na čtvrtek 15. dubna, dostanou výrazně přepracovanou přední i zadní část, jejichž tvary by měly lépe navazovat na současný designový jazyk automobilky. Udávaný především modelem Leon.

Na zveřejněném snímku Arony tak můžeme vidět nově tvarované přední světlomety s agresivnějším světelným podpisem, novou mřížku chladiče a zcela nový nárazník, který působí důrazněji. Zajímavostí jsou pak kulatá světla mlhovek, posazená nezvykle vysoko, která připomínají první podobu mladoboleslavského modelu Yeti.

Ibiza pak na snímku odhaluje výraznější a agresivnější zadní partie a také nový styl značení menších španělských modelů. Po vzoru Leonu i Atecy a dalších koncernových modelů se totiž označení Ibiza a Arona stěhuje doprostřed pátých dveří, tedy pod znak automobilky. Na rozdíl od koncernových sourozenců si však Seat ponechává expresivnější font.

Změny exteriéru tak budou nejspíš celkem výrazné, v kabině by však mělo dojít doslova k revoluci, jak naznačila automobilka. Pravděpodobně se tak dočkáme nového uspořádání palubní desky, do které by se mohla nastěhovat nová dotyková obrazovka infotainmentu, pravděpodobně s větší úhlopříčkou, a chybět by nemusel ani digitální přístrojový štít.

Do kabiny nás však španělská automobilka zatím nahlédnout nenechala, takže jde prozatím pouze o naše domněnky. Skutečnost se ale naštěstí dozvíme již celkem brzy, premiéra totiž proběhne ve čtvrtek 15. dubna od 10:00.