Seat odhaluje svoji budoucnost. Chce vyrábět malý elektromobil pro Škodu

Elektrický pohon je trend, kterému se automobilky na evropských trzích zkrátka nevyhnou. Platí to i pro Seat, jehož vedení na letošní výroční tiskové konferenci potvrdilo, že do roku 2025 představí hned tři elektromobily. Minimálně dva budou prodávány pod značkou Cupra.

Prvního elektroauta se dočkáme již letos. Půjde o Cupru Born, což je chystaný sportovně laděný kompaktní hatchback s technikou Volkswagenu ID.3. Původně se o něm mluvilo jako Seatu, již loni ale automobilka dala najevo, že bude nabízen výhradně jako Cupra.

V roce 2024 pak bude následovat velké SUV vycházející z konceptu Cupra Tavascan. O jeho příchodu se spekulovalo už od prezentace studie, šéf automobilky Seat Wayne Griffiths ale jeho příchod na trh oficiálně potvrdil až nyní. Dlouho se totiž čekalo na jeho schválení vedením koncernu.

Rok 2025 pak bude ve znamení dalšího elektromobilu. Wayne Griffiths jeho přípravy poprvé přiznal na letošní výroční tiskové konferenci prezentující loňské finanční výsledky Seatu. Bude se jednat o městský crossover o velikosti podobné Seatu Arona, jehož tvary naznačuje zveřejněná skica. Vsadí tedy na ostré tvary. Půjde přitom o první sériový automobil s novou elektrickou platformou MEB „entry“ pro nejmenší elektromobily.

Zatím přitom není stále jasné, zda ponese znaky Seatu, nebo Cupry. O Seat půjde jen v případě, že cena baterií do uvedení na trh klesne a umožní dostupnou cenovku takového auta. V případě Cupry by pak šlo o prémiovější dílo, po vzoru dalších modelů této značky. Automobil má každopádně stát 20.000 až 25.000 eur (520 až 652 tisíc korun).

Vedení Seatu přitom dává najevo, že by tento automobil rádo vyrábělo v domovské továrně Martorell. Ambicí automobilky je do budoucna vyrábět v tomto závodě u Barcelony 500.000 městských elektroaut ročně, a to nejen pro Seat, ale také pro další značky koncernu, včetně Volkswagenu a Škody. Čeká se ale na případnou pomoc španělské vlády, která by tento projekt podpořila. K definitivnímu rozhodnutí má dojít do konce letošního roku.

Nejbližší plány španělské automobilky každopádně počítají s co nejrychlejším návratem do černých čísel. Za rok 2020 konkrétně činila ztráta po zdanění 194 milionů eur. Snahou vedení je dále snížit náklady a také prodávat v Evropě více elektromobilů a plug-in hybridů, aby se automobilka vyhnula případným emisním pokutám. To zajistí příchod Formentoru eHybrid nebo elektrického Bornu. I přes nové výzvy, jako jsou potíže s dodavateli, respektive nedostatkem komponentů, však automobilka věří v návrat k ziskům. „Jsme zdravá firma se solidními základy,“ tvrdí Carsten Isensee, výkonný viceprezident Seatu pro finance a IT.

Z konvenčních aut se pak letos můžeme těšit na facelift Arony a Ibizy. Naopak s dříve zvažovaným kompaktním sedanem jako náhradou za někdejší Toledo se už nepočítá. Značka se chce raději zaměřit na modely s větší perspektivou, jako jsou crossovery a SUV.