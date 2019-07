Sedmaosmdesátiletý senior řídí už 70 let stejný Ford Model T

Ano, svůj Ford Model T pick-up si tedy Randall Pitman z kanadského Nového Skotska koupil v 17 letech a od té doby ho udržuje v provozuschopném stavu.

Vůz z roku 1927 Pitman koupil za 47,50 dolarů (což je dnes asi 500 dolarů, tedy zhruba 11.500 korun podle současného kurzu). Vydělal si na něj hlavně brigádou na čerpací stanici.

Asi tušíte, že řídit takhle staré auto není jen tak. Pitman například musí startovat klikou, vůz ale také postrádá směrovky a samozřejmě i bezpečnostní pásy.

Model T si však senior natolik oblíbil, že si v 60. letech pořídil ještě kupé z roku 1927, které postupně renovuje. A už se prý těší, až obě "téčka" spolu vyrazí na silnici.

Randall Pitman bought a Ford Model T truck for $47.50 at 17.



