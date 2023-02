Šéf Citroënu zvěstuje konec SUV. Auta podle něj mají být lehčí a zábavnější

Vincent Cobée, šéf automobilky Citroën, se již dříve nechal slyšet, že větší rozmach elektromobility by s sebou mohl přinést útlum trendu SUV. V čerstvém rozhovoru s kolegy z britského magazínu Autocar pak uvádí, jak by takový svět po pádu SUV mohl vypadat.

Dávat do elektromobilů čím dál větší baterie, aby se majitelé nebáli o dojezd, nutí výrobce auta zvětšovat. A větší auta s většími akumulátory jsou zároveň těžší, což automobilky nutí dále zvyšovat kapacitu baterií. Je to trochu začarovaný kruh, ale Cobée říká, že by se značky brzy mohli vydat opačnou cestou. Především v podobě snižování hmotnosti a optimalizace aerodynamiky.

To by samo o sobě mohlo přinést útlum SUV, ale částečně za ním může stát také změna v uvažování států, které na nákup elektromobilu poskytují podporu. Zvýhodnění by tak časem mohlo být poskytováno pouze na ty elektrické vozy, jejichž hmotnost zůstane pod nějakou pevně stanovenou hranicí.

Vincent Cobée jako příklad udržitelného elektromobilu uvedl nedávný koncept Oli, pochopitelně představený značkou Citroën. Na první pohled je jasné, že tady o skvělé aerodynamice nemůže být řeč, ale síla Oliho tkví jinde. Jeho hmotnost totiž má být do jedné tuny a s baterií o kapacitě 40 kWh má ujet kolem 400 kilometrů na jedno nabití.

Na výrobu elektromobilu s nízkou hmotností by nejen nebylo potřeba tolik drahých materiálů, ať už v rámci elektrického pohonu nebo snahy o udržení nízké hmotnosti, ale pokud by zároveň vyroben z vysokého podílu recyklovaných materiálů jako Oli, jeho dopad na životní prostředí by byl o to nižší.

Cobée věří, že výrobci automobilů a regulační orgány musí najít společnou řeč, aby mohlo být dosaženo vytoužené karbonové neutrality. Společná řeč ale nemusí mít podobu nudného kompromisu. Cobée říká, že výsledkem by měla být zábavná a žádoucí auta. Ať si o designu Oliho myslíte cokoliv, nízká hmotnost a zábava jsou něčím, pod co se velice rádi podepíšeme.