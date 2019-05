Šéf Fiatu po jednání s Renaultem prodal své akcie FCA. Slušně na tom vydělal

Koncern Fiat Chrysler Automobiles a skupina Renault na začátku týdne potvrdily, že jednají o možném spojení. Návrh FCA nyní zkoumá vedení francouzské značky, aby zjistilo, zda se spojení obou firem v poměru 50:50 vyplatí. I kdyby jednání nakonec nedopadly, generální ředitel FCA Michael (Mike) Manley na tom již vydělal.

Jen den po oznámení jednání obou firem Manley prodal část svých akcií v italsko-americkém koncernu. Využil toho, že akcie po oznámení možné spolupráce vyletěly nahoru, jen za pondělí na milánské burze o osm procent. Manley tak prodal svých 250.000 akcií za průměrnou cenu 13,85 dolaru (321 Kč) za akcii. Z prodeje tak získal slušných 3,5 milionu dolarů, což je v přepočtu přes 81 milionů korun.

Manley akcie FCA získal poté, co se stal generálním ředitelem automobilky, a to jako bonus ke své funkci. Tehdy obdržel 1.388.582 akcií, přičemž část z nich prodal již v minulých měsících. Dosud prodal asi polovinu akcií, za něž získal skoro 10 milionů dolarů (232 milionů korun). Z této částky však ještě musí zaplatit daň z příjmu, zahrnuty do ní nejsou ani poplatky za transakce.

Šéf automobilky při prodeji může těžit z toho, že italsko-americký koncern nijak neomezuje své vedení, jak dlouho si mají akcie společnosti držet, jako je to u některých jiných veřejných společností. Navíc akcií držel Manley opravdu hodně.

Dohoda mezi Renaultem a FCA zatím není jistá, nabídku Fiatu nyní zkoumá vedení francouzského výrobce. Podle zákulisních zpráv mají být výsledky jednání známy již v příštím týdnu. Fiat každopádně navrhuje vznik nové společnosti, v nichž by oba partneři měli shodný, poloviční podíl. Výhodou spojení má být hlavně snížení nákladů, a to díky rozsáhlému sdílení techniky.

FCA přitom nabídl spolupráci pouze Renaultu, jehož alianční partner Nissan má být případně do nového koncernu začleněn až později. Japonská značka ale již dříve odmítla fúzi s Renaultem, jak navrhovala francouzská strana. I z toho důvodu může být pro Renault italská nabídka zajímavá. Naopak pro Nissan to může být problém, a to zvlášť v době, kdy se potýká se špatnými finančními výsledky, protože by tím mohl ztratit dlouholetého partnera. Vedení Nissanu ale zatím tvrdí, že na případné dohodě Renaultu s FCA nevidí nic špatného.