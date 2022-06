Šéf Fordu věří, že si automobilky našly nové ryto. Prý tak vydělají pořádný balík

Jim Farley, současný šéf automobilky Ford, měl mít podle zahraničních kolegů z CarScoops poměrně zajímavý proslov během nedávné konference 2022 Alliance Bernstein Strategic Decision Conference, který se točil kolem moderních technologií v automobilech. Právě ty by totiž mohly být jednou z cest, kterými chce Ford dosáhnout do roku 2030 příjmů až 20 miliard dolarů.

Jak s odkazem na web FordAuthority uvádějí zámořští kolegové, Farley měl ve svém projevu jasně zmínit, že modrý ovál nehodlá sedět v pozadí, zatímco ostatní automobilky aktivně inovují segment. Ford chce pracovat na inovacích prostřednictvím svých bezdrátových aktualizací Ford Pro a Ford Pro Commercial.

Automobilka by totiž do budoucna mohla zpoplatnit například přístup k službám asistovaného řízení typu BlueCruise nebo ActiveGlide, které řidičům časem ještě výrazněji usnadní práci za volantem. A evidentně v tom vidí obrovský potenciál.

Video se připravuje ...

„Myslím si, že jde o nejzajímavější způsob získávání zisků v našem průmyslu od dob Modelu T… Opravdu tomu věřím,“ citují šéfa Fordu zahraniční kolegové. Farley měl přitom evoluci v automobilovém průmyslu přirovnat k evoluci ve světě telefonů, respektive chytrých mobilních telefonů.

„Dříve jsme používali naše telefony jen k volání, pak se ale zavedly vestavěné systémy, dostaly sadu senzorů a veškerý software umožnil, aby ta zařízení nebyla používána už jen pro hovory,“ měl uvést Farley. Podobná evoluce by pak měla čekat i automobily, které mohou do budoucna nabídnout software a funkce, za které budou zákazníci ochotně platit. A zřejmě i velké sumy.

„Pokud umožníme lidem spát v autě, vrátíme jim 45 minut na jejich cestě, budou moci vyrazit do práce o 45 minut později, nebo mohou jít o 45 minut dříve. Nebude to 5.000 dolarů. Půjde o desítky tisíc dolarů. A tak se chystáme změnit jízdu, stejně jako Apple a všechny společnosti zabývající se chytrými telefony změnily volání. A věřím, že až se to stane, až budeme moci do auta posílat spoustu software a budeme mít skvělé senzory, opravdu změníme zážitek a budeme produktivnější, dojde k velkému růstu příjmů,“ uvedl Farley.

Myšlenka zpoplatnění vybraných služeb, které automobilka může do vozu vzdáleně nahrát, případně je vzdáleně aktivovat, přitom rozhodně není nová a mnohé automobilky už s ní pracují. Zajímavá jsou však očekávání šéfa značky, která vychází z předpokladu, že lidé budou ochotni výrazně si připlatit za svůj ušetřený čas, což platí právě a především pro asistenční systémy.