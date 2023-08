Během nedávné premiéry Fordu Mustang GTD, extrémního silničního supersportu s technikou vypůjčenou ze závodního konceptu Mustang GT3, zazněla vcelku zajímavá výzva. Jim Farley, CEO modrého oválu, totiž vyzval šéfy ostatních automobilek k závodu s jejich nejlepším silničním modelem proti jeho času v Mustangu GTD.

„Tohle je naše společnost, házíme rukavici a říkáme: ‚Pojďte si pro ni.‘ Je nám potěšením dát to všem ostatním na vědomí. Zajedu čas na okruhu v Mustangu GTD proti kterémukoli jinému šéfovi automobilky v jeho nejlepším silničním autě,“ cituje automobilka slova Farleyho v tiskové zprávě k novému modelu.

Video se připravuje ...

Podobná prohlášení přitom v jeho případě rozhodně nejsou jen plácáním do vody. Farley je dobře známý svou láskou k řízení a na okruh se nebojí vyrazit za volantem snad žádného stroje. Jako šéf modrého oválu má přitom přístup k poměrně široké paletě opravdu zajímavých strojů.

Současně si také musí být dost jistý schopnostmi Mustangu GTD, čemuž se vlastně moc nedivíme. Stojí za připomenutí, že pod kapotou má 5,2litrový motor V8, který točí až 7500 otáček a nabízí nejvyšší výkon kolem 800 koní. Automobilka také přepracovala podvozek, zesílila brzdy, vylepšila aerodynamiku a do podběhů dala 20“ kovaná kola s pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Ford zkrátka použil to nejlepší, co měl k dispozici. Včetně volitelného systému aktivní aerodynamiky, extrémně lehkých a pevných materiálů i techniky vycházející ze závodních speciálů. Nelze se tak příliš divit, že cena této limitky by měla startovat kolem 300.000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 6,64 milionu korun.

Bude zajímavé sledovat, jestli se někdo Farleymu v Mustangu GTD postaví. Ve světě výrobců sportovních automobilů se jistě najde pár fanoušků sportovní jízdy, kteří by měli čím konkurovat. Je ale velká škoda, že z pozice CEO Toyoty začátkem roku odstoupil Akio Toyoda, který by se správným náčiním mohl být pro Ferleyho nebezpečným konkurentem.