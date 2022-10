Šéf Škody: Rozhodnutí koncernu VW o gigafactory může padnout do konce roku

Rozhodnutí o umístění nové továrny na baterie do elektromobilů skupiny Volkswagen, o které se uchází i ČR, by mohlo na úrovni koncernu VW padnout do konce roku. Na Česko-německém ekonomickém fóru v Praze to řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

O vybudování takzvané gigafactory se uchází Česko nabídkou nové průmyslové zóny v Líních u Plzně. Podle Zellmera je do té doby ještě potřeba vést dialog se zástupci Plzně i vládou o splnění podmínek, které nespecifikoval. Ve hře jsou ještě dvě další lokality v Polsku a Maďarsku, uvedl.

Podle dřívějších vyjádření se stále čeká na to, jak vláda rozhodne o osudu záložního letiště Líně, které je v majetku armády. V současné geopolitické situaci ho armáda považuje za strategické a chce si ho ponechat. "Věřím, že se česká vláda zasadí o tento důležitý projekt," řekl Zellmer na konferenci.

Volkswagen chce po celé Evropě vybudovat šest gigafactory na baterie do elektroaut. Škoda Auto, která do koncernu patří, bude jejich významným odběratelem. V roce 2030 očekává, že 70 procent jejích prodejů v Evropě budou tvořit elektromobily. Elektromobily by měly ve stejné době tvořit většinu obratu automobilky. Zellmer ale zároveň uvedl, že firma bude pokračovat ve vývoji a produkci vysoce účinných spalovacích motorů.

Škoda v současnosti vyrábí elektromobil Enyaq. Do roku 2026 chce mít v nabídce další tři elektromobily od malého vozu, přes kompaktní auto až po sedmimístné vozidlo. V dalších pěti letech chce do elektromobility investovat 5,5 miliardy eur, tedy asi 135 miliard korun. To je o 78 procent více, než v předchozích letech. Dalších půl miliardy eur má do roku 2030 směřovat do technologií budoucnosti.

Škoda v současnosti vyrábí 12 modelů ve 40 variantách. Své vozy dodává na 100 trhů. V Česku vyrábí ve třech závodech. Všechny by měly být do roku 2030 neutrální z pohledu vlivu na životní prostředí.