Šéf VW bojuje o svoji židli. S velkým předstihem požádal o prodloužení smlouvy

Uvnitř automobilky Volkswagen Group se pod vedením předsedy představenstva Herberta Diesse dějí velké změny. Na veřejnost nejviditelnější je velký důraz kladený na elektromobilitu, jíž je Diess velkým příznivcem. Rovněž ale šéf Volkswagenu bojuje o rozsáhlou restrukturalizaci firmy a její zeštíhlení. A k tomuto kroku potřebuje důvěru dozorčí rady.

Z toho důvodu podle zákulisních zpráv Diess požádal dozorčí radu o prodloužení stávajícího kontraktu. Diess nastoupil do koncernu VW Group v létě 2015, z pozice šéfa vývoje v automobilce BMW. Nejprve šéfoval značce Volkswagen, v roce 2018 se ale stal předsedou představenstva celého koncernu, když nahradil nevýrazného Matthiase Müllera. Podle koncernové tradice dostal pětiletý kontrakt, který mu má vypršet na konci roku 2023.

Je tak ještě dost času na jeho případné prodloužení, přesto už Diess o to dozorčí radu požádal. Má to být snaha získat od dozorčí rady důvěru ke krokům, které právě provádí a chce provést do příštích let.

A v tom právě tkví problém. Diess chce restrukturalizovat firmu a zeštíhlit ji. I podle analytiků Volkswagen bojuje s vysokými výrobními náklady. To souvisí s tím, že podle interních dat měl VW Group na konci roku 2019 přes 671.000 zaměstnanců. Proti tomu automobilka Toyota, vyrábějící podobné kvantum aut jako VW Group, jich ve stejné době měla jen asi polovinu, bezmála 360.000 pracovníků.

Odborům se však takový krok logicky nelíbí. A jejich šéf Bernd Osterloh brojí proti tomu, aby automobilka propouštěla. Výhodou je přitom silné zastoupení odborů ve vedení koncernu. I proto Osterloh může mít důležité slovo při případném rozhodnutí o další budoucnosti Diesse ve vedení automobilky. Zákulisní zprávy přitom naznačují, že Osterloh je proti předčasnému prodloužení smlouvy šéfa koncernu.

Že spor mezi Diessem a odbory opravdu probíhá, naznačuje i nedávné vyjádření šéfa koncernu. „Když jsem nastoupil do úřadu ve Wolfsburgu, pevně jsem se rozhodl změnit systém VW. To znamenalo rozbít staré zakryté struktury a učinit společnost agilnější a modernější,“ uvedl v ekonomickém deníku Handelsblatt, když si zároveň povzdechl, že ne všechny tyto struktury se povedlo rozbít.

Výhodou současného šéfa koncernu je ale to, že za ním stojí rodina Porsche, která automobilku nadále částečně vlastní. „Rodiny nadále podporují Diesse,“ uvedl mluvčí Porsche Automobil Holding SE, společnosti, která drží většinový podíl ve VW Group.

Následující dny a týdny tak mohou ukázat, kdo má v koncernu největší slovo a jakou důvěru Diess skutečně má. Analytici každopádně varují, aby tímto sporem nedošlo k ještě hlubší krizi ve vedení největší automobilky světa.