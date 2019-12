Simča si vyzkoušela Fiat 500X Sport: Sportovní krasavec nejen pro holky

Zpátky do minulosti, zpátky do Florencie. Pro holku, která sportem žije, je šance vyzkoušet si nový Fiat 500X Sport, vrcholný model modernizovaného italského crossoveru, prostě zážitek. Navíc, když vám ho představí přímo v centru italské reprezentace - v italském národním technickém centru Loigiho Ridolfiho v Covercianu. Toto ústředí bylo zvoleno s cílem vzdát hold 20letému poutu italského fotbalu se značkou Fiat.

Moje úplně první zkušenost s mini krasavcem od Fiatu se datuje rok zpátky na akci Auta na Náplavce, kde mě nejprve zaujala jeho pohádkově mintová barva a pak až jsem se pídila po značce a modelu. V zelenkavé barvě byl tento fešák ozdobou celé náplavky a doslova zářil (až na druhý břeh). A nebudu vám lhát, zaujal i všechny moje kamarádky na instagramu a i proto jsem byla hodně zvědavá, jak bude verze Sport vypadat.

Před odletem jsem nad tím dost přemýšlela. Jak z miniaturního roztomilého autíčka udělají sportovní verzi? Odpověď jsem dostala hned za několik hodin po tom, co jsem se přes Frankfurt dopravila až do Florencie.

Byla jsem nadšená. Hned na první dobrou. V prvé řadě to nebylo to maličké autíčko, které jsem znala z náplavky. Verze 500X je o dost větší, vlastně úplně normální auto, do kterého by se mi vešlo všechno potřebné. A ve verzi Sport jsem si hned všimla i dynamického stylu, fiat má rozhodně charisma. Prostě nádhera!

A jízda? Uličky ve Florencii nejsou zrovna široké, proto jsem se o sportovního miláčka, kterého mi na chvíli svěřili, docela bála. Ale zvládli jsme to. Já i auto. Florencie je nádherné místo. Nebe bylo bez mráčku a my v příjemném letním počasí okusili, co vrcholný model italského crossoveru dokáže.

Navíc se za námi v ulicích kdekdo otočil. Je vidět, že tenhle krasavec prostě poutá pozornost. A vy budete s ním, pokud si ho pořídíte! Fiat 500X koupíte nejlevněji od 488.900 Kč, a to s litrovým benzinem. Druhou možností je naftová třináctistovka, která se kombinuje s automatem. Tahle pětistovka je už ale dražší, stojí minimálně 543.900 Kč.