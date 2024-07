Škoda 1000 MB slaví 60 let. Připomínáme vám muzea, kde jí můžete vidět

Vyrazte oslavovat šedesát let Škody 1000 MB a navštivte muzea, kde jí můžete vidět v různých stádiích vývoje. Přinášíme vám trojici těch nejlepších.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kultovní Škoda 1000 MB letos oslavuje šedesát let od začátku produkce a tovární muzeum v Mladé Boleslavi s tímto významným jubileem zahajuje novou výstavu. Už od 12. července je k vidění velká přehlídka připomínající celý příběh legendárního „embéčka“ a celkem prezentuje čtrnáct vozů spojených se šedesátiletou historií modelu. K viděni budou až do začátku ledna příštího roku.

Tovární muzeum Škodovky ve svých prostorách prezentuje dvojici prototypů 976 a 988 z padesátých let, formule F3 i sériové vozy 1000 MB a MBX, kterými připomíná technickou revoluci, jakou tento model přivezl na výrobní linky automobilky. Škoda 1000 MB totiž byla prvním modelem s koncepcí pohonu „vše vzadu“ i prvním modelem s moderní samonosnou karoserií. Škoda navíc dodává, že šlo o první velkosériový automobil české produkce, vyráběný v počtu přes 100 tisíc kusů ročně.

Unikátní výstava pak seznamuje i s výrobním procesem modelu, který přinesl i nové výrobní technologie. Vyráběl se v nové části mladoboleslavského výrobního závodu a součástí byl i český patent na tlakové lití hliníku. Celkem se tam vyrobilo přes 443 tisíc populárních „embéček“, z nichž více než polovina zamířila do desítek zemí světa.

Video se připravuje ...

Výstava připomínající Škodu 1000 MB bude ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi k vidění až do 5. ledna 2025 a to každý den od 9:00 do 17:00. Prohlídku můžete spojit s návštěvou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. A kam dál můžete vyrazit za historickými škodovkami? Připravili jsme si pro vás dvojici dalších tipů.

Svět škodovek

Svět škodovek je jedním z nejnovějších českých automobilových muzeích, které najdete v areálu mezi Čerčany a Poříčím nad Sázavou nedaleko Benešova. Na rozdíl od továrního muzea Škodovky v Mladé Boleslavi se Svět škodovek specializuje na závodní speciály, prototypy, užitkové vozy a připomíná i minulost výuky v autoškolách. K vidění je tu dokonce i málo známá Škoda 990 NOV Favorit, která je prapůvodním prototypem modelu 1000 MB.

Muzeum Svět škodovek je v letní sezoně otevřeno veřejnosti od pondělí do neděle vždy od 10:00 do 17:00. Celá sbírka muzea se skládá z více než stovky vozů a návštěvu vám doporučujeme spojit s nedalekým AutoRetroMuzeem ve Strnadicích, kde si můžete připomenout to nejlepší z éry socialismu i další zajímavosti.

AutoRetroMuzeum

Automobilové muzeum ve Strnadicích je největší českou sbírkou zaměřenou na produkci aut v bývalých státech RVHP (Rady Vzájemné Hospodářské Pomoci). V obrovské sbírce se nachází 220 historických vozidel a připomenout si tu můžete i kultovní „embéčko“, včetně vzácného kupé MBX. Muzeum navíc prezentuje i vozy dalších značek, jako jsou Trabant, Wartburg, Moskvič, Tatra, VAZ, Dacia, Oltcit nebo Záporožec, přičemž expozice je tvořena několika výstavními celky s dioramaty.

A kdy můžete AutoRetroMuzeum ve Strnadicích navštívit? Pravidelně je otevřeno veřejnosti od úterý do neděle v čase od 10:00 do 17:00.