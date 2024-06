Škoda 1000 MB: Výběr vozu a jeho údržba. Pozor na špatné renovace!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na prodej jsou v tuto chvíli u nás asi tři desítky tisícovek. Spíš než běžná inzerce nabídky přinášejí servery specializované na veterány. Šanci ulovit zajímavý kousek máte také na internetových fórech příznivců starých škodovek, neboť s úvahami o prodeji se většina majitelů nejdříve svěří komunitě.

Doba pohádek je pryč

Ano, bylo by hezké, kdybyste Škodu 1000 MB koupili od osmdesátiletého dědečka z chaloupky od lesa, kterému obvodní lékařka už nedala zdravotní prohlídku. A on byl rád, že se o milovaný vůz někdo dobře postará, a dal vám jej třeba za 250.000 Kč místo půl miliónu a přihodil kompletní dobovou plechařinu a pět beden náhradních dílů. Takže se budete moci rozhodnout, zda zachováte používaný vůz, nebo se pustíte do renovace. Ale tuhle dobu, kdy stačilo na vsi obejít dědečky, jste zmeškali přinejmenším o dvacet, spíše o třicet let.

I dnes se takové zázraky dějí, ale jdou po nich doslova tlupy kšeftařů, kteří pak prodávají za maximální možnou cenu a na solventního blázna si klidně počkají několik let. Vědí, že jakákoliv 1000 MB na skladě jsou dobře uložené peníze. Náhradní díly pak rozprodají jednotlivě za maximální částku, takže nakoupit jich dost na celou renovaci vyjde ještě na násobek ceny auta. Nic než nákup od kšeftaře vám nakonec nezbude, sem tam budete mít štěstí, že některý sběratel získal lepší kus a je ochoten pustit třeba ten horší či modelově méně zajímavý. To je asi ta nejlepší šance, jakou dnes máte.