Martin Vaculík a Škoda 1000 MB: 60 let legendy. Češi ji milují, ona si to zaslouží

Kdyby se obliba Škody 1000 MB měla zanést do grafu, dostal by podobu písmene U. Ze sna Čechů se změnila v noční můru, když s ní pak museli vystačit i třicet let. Dnes vedle obvyklé nostalgie cítíme, že vývoj byl mimořádným vzepětím lidského ducha a umu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Každý národ schopný vlastního automobilového průmyslu měl nějaký vůz, který se jako první rozšířil mezi „běžný lid“. Kdy to bylo, záleželo na určitém průsečíku zlevňování jeho výroby dosaženého technickým pokrokem a kupní síle obyvatelstva dosažené výkonem hospodářství. Třeba USA si masovou motorizaci odbyly už modelem Ford T z let 1908 až 1927 s neuvěřitelnými 15.000.000 exempláři, Němci se skládali na lidový volkswagen (později „brouk“) už před válkou, aby pak jejich peníze skončily v rozvalinách třetí říše. Francouzi měli 2CV v roce 1949, východní Němci si na dostupný automobil Trabant 601 počkali do roku 1964. Podobně Češi na Škodu 1000 MB, zato však byla ze všech jmenovaných suverénně nejlepší.

Populár to nebyl

Za první lidovou škodovku mnozí považují popular z let 1933 až 1946. Každý, kdo se zajímá o automobilovou historii, jej zná. Kolik si myslíte, že takových populárů vzniklo? Jen 19.542. Popular tak byl lidový asi jako Tatra 603.

Pro srovnání – dnes Škoda Auto vyrábí téměř 900.000 vozidel ročně. Tehdy měli vůz ve městě starosta, lékař a veterinář. Zbytek snil o vlastním asi tak jako rybář na pramici o jachtě s bazénem. I kdyby automobilový průmysl nepřibrzdila finanční krize 30. let, stejně by víc malých škodovek vzniknout nemohlo. Na tehdy revoluční páteřový rám se auta stavěla v podstatě ručně za tisíců úderů kladiv do hřebíků, které skrz plechové díly probíjely do výdřevy pod nimi. Automobilka zaměstnávala truhláře i čalouníky a ti všichni, byť kmitali, jak mohli, víc nevyrobili.