Škoda 105 L za 320 tisíc: V Česku se prodává kultovní škodovka ve stavu nového vozu

Dlouhá éra škodovek s koncepcí „vše vzadu“ vydržela bezmála tři desetiletí a vyvrcholila začátkem devadesátých let ukončením výroby typu 742. V českých továrnách se vyráběl necelých čtrnáct let a lidé si jej pamatují hlavně podle obchodních pojmenování modelů. Kdo by si dnes nevzpomněl na „stopětku“, „stodvacítku“ nebo „stotřicítku“? Vždyť jsme zažili i časy, kdy se prodávaly doslova za flašku rumu.

Dnes už jsou tyto časy dávno pryč. Zejména, pokud chcete podpořit svou nostalgii a koupit si jeden z opravdu zachovalých původních kusů, kterých si sběratelé začínají cenit. Dokonalou ukázkou je nová nabídka na českém inzertním serveru Bazoš.cz, kde jsme našli kultovní Škodu 105 L ve vysoce exkluzivním stavu. Dodnes má šarm nového vozu a rozhodně není zadarmo.

Soukromý prodejce na „bazoši“ prodává originální Škodu 105 L z roku výroby 1988, která za více než 35 let ujela pouze 12 tisíc kilometrů! V inzerátu uvádí, že je v továrním stavu, má kompletní doklady, dva klíče a autentickou fakturu z nákupu vozu z konce osmdesátých let. A uvádí, že šedivá škodovka je ideální investicí pro sběratele nebo automobilová muzea.

Posuďte sami – na zveřejněných fotografiích vážně vypadá jako nové auto bez známek opotřebení, poškození nebo špíny. Takhle zachovalou „stopětku“ jsme dlouho neviděli. Mimochodem, stejný prodejce nabízí i nezvykle zachovalou novější červenou Felicii, kterou jsme vám ukázali před pár dny.

Škoda 105 L (de Luxe) byla vylepšenou výbavou základního modelu 105. Atmosférický čtyřválec typu Škoda 742.10 vyvinul maximální výkon 33,9 kW a maximální točivý moment 74,5 newtonmetru podle normy ČSN. Maximální rychlost pak byla 130 kilometrů v hodině.

Ve výbavě de Luxe „stopětka“ disponovala také textilními koberečky, loketními opěrkami, opěradly předních sedadel seřiditelnými až do lůžkové úpravy a stahovacími zadními okny. V kabině byl přístrojový štít s ukazateli kruhového tvaru a v exteriéru karoserie se objevily ozdobné prvky.

A kolik inzerovaná originální Škoda 105 L z roku 1988 stojí? Prodejce za ni požaduje 320 tisíc korun! Co myslíte, najde si za tyto peníze nový domov?