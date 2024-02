TEST Škoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4 – Ideální volba zámožných staromilců

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Faceliftovaná Škoda Karoq se v Česku dnes prodává s pěti motorizacemi. Základem výbavy Style je svobodná volba mezi přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 1.5 TSI o 110 kW (150 koních), nebo přeplňovaným vznětovým čtyřválcem 2.0 TDI o 85 kW (115 koních), přičemž obě motorizace disponují šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol. Za obě verze zaplatíte minimálně 790.900 Kč. Za příplatek padesáti tisíc korun si pro obě motorizace můžete zvolit i sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku DSG.

Nám se však k jednomu z posledních loňských testů do redakční garáže dostal vrcholný Karoq s dvoulitrovým TDI o 110 kW (150 koních) a 360 N.m. Spolu se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG je vybaven pohonem všech kol 4x4, který z karoqu dělá jedinou aktuálně dostupnou naftovou čtyřkolku v celé nabídce automobilky. Tedy pokud se bavíme o dnes dostupných modelech a ne nejnovějších generacích modelů Kodiaqu a Superbu, jež se objeví na silnicích až letos. Další čtyřkolku nabízí až nejdražší Karoq Sportline.

Zejména v zimních měsících pohon všech kol oceníte na zasněžených silnicích a obecně se nemusíte bát vyjet ani na polní nebo lesní cesty. Zdolávání lehčího terénu mimo asfalt vám současně umožní vyšší světlá výška. Automobilka uvádí, že se čtyřkolkou karoq jezdí s kombinovanou spotřebou 5,5 až 5,9 l/100 km v cyklu WLTP, je tedy o přibližně půl litru méně úsporný než s obyčejnějším pohonem předních kol.

Během vánočních svátků jsem s karoqem jezdil hlavně po okreskách a dálnicích, a protože raději jezdím dynamičtějším tempem, můj reálný kombinovaný průměr se pohyboval okolo 6,5 litru. Když jsem však po svátcích vyrazil do kanceláře, skrze dálniční špičku i pražskou kolonu jsem zvládl zhruba padesátikilometrovou trasu i výrazně úsporněji – okolo udávaných 5,5 l/100 kilometrů.

Turbodiesel se sto padesáti koňmi sice někomu může připadat slabý, ale jedinou výkonnější jednotkou pro Škodu Karoq je přeplňovaný benzinový čtyřválec 2.0 TSI o 140 kW (190 koních) se sedmistupňovým automatem DSG a čtyřkolou. Za ten už zaplatíte více než jeden milion korun a to už je na poměry modelu opravdu dost peněz.

Maximum točivého momentu vznětového dvoulitru máte k dispozici už od 1600 otáček a začíná se probírat už od jednu stovku níže. Nejintenzivnější zátah motoru je ve středním pásmu a končí těsně nad čtyřmi tisíci otáčkami a při klidném cestování je jednotka příjemně kultivovaná. Škodovce se navíc povedlo pečlivé naladění převodovky s mokrými spojkami, která řadí hladce, logicky a nezmatkuje.

Škoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4

Při jízdě z kopce navíc můžete využívat plachtění a nechávat ji vyřadit do neutrálu. Přijde to vhod zejména při jízdách zaměřených na co nejnižší spotřebu paliva, ale tento jízdní styl vám může komplikovat i málokdy ideální plynulost provozu. Musíte si však zvyknout na skutečnost, že nejmodernější turbodiesely koncernu Volkswagen jsou charakteristické hlubokou emisní prodlevou, a pokud to někam chcete stihnout, raději převodovku přepněte do dynamičtějšího režimu S s rychlejší odezvou.

Naftová Škoda Karoq s čtyřkolkou jsem si současně pochvaloval i díky solidnímu naladění podvozku. Čtyřkolky jsou standardně vybaveny modernějším zadním víceprvkovým zavěšením a v kombinaci s 18“ koly a volitelným adaptivním podvozkem DCC je vůz příjemně komfortní. Chvílemi jízdou připomíná populární trojkový superb, protože se jemně přenáší přes dlouhé nerovnosti a příjemně pluje. Podvozek navíc příliš neuskakuje na nerovnostech a Karoq je celkově typický nulovou řidičskou záludností.